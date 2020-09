De leukste apps van week 36-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



AH Foodstars

Albert Heijn start de komende week weer met een nieuwe spaaractie, genaamd de Foodstars. De actie bestaat uit 64 karakters om te verzamelen. Het werkt met een kaartspel en de AH Foodstars app, waarmee kinderen alles leren over gezond eten. De karakters zijn gebaseerd op producten uit de Schijf van Vijf. De app heeft allerlei foto- en video-uitdagingen. Door je vrienden of familie toe te voegen, kun je elkaar uitdagen voor deze zogenaamde challenges. Van het maken van een zuurselfie tot uitdagingen met muziek: ze hebben allemaal te maken met eten.

VerbouwApp

Zit je middenin een verbouwing of ben je van plan om te gaan verbouwen? Dan kan deze app je daarbij helpen. Je kan in de VerbouwApp een planning aanmaken, taken invoeren en de voortaan volgen. Je kan de app delen en je project delen met vakmensen, collega’s, vrienden en meer. Ga je dus niet zelf verbouwen, dan kan je met de app op de hoogte blijven van de vorderingen. Om de app te gebruiken, moet je wel een account aanmaken. De app kan gebruikt worden door ondernemers, aannemers of opdrachtgevers. Registeren kan ook via de website van de app.

Tokens 2

Deze app komt vooral van pas voor ontwikkelaars. Ben je een appmaker met betaalde apps of in-app aankopen? Dan kan je met Tokens 2 eenvoudig promocodes aanmaken en uitdelen. Tokens 2 is een native Mac-app en door in te loggen met je gegevens van je ontwikkelaarsaccount, zie je meteen alle apps die op jouw account geregistreerd staan. Met een druk op de knop genereer je een code, zonder dat je daarvoor hoeft in te loggen op Apple’s website. Je krijgt ook per app een overzicht van de promocodes die verlopen of al gebruikt zijn.

ProCamera

Heb je nog altijd niet de juiste camera-app voor je iPhone gevonden? Probeer dan eens ProCamera. Deze app laat je foto’s in RAW-formaat schieten, hoogwaardige bewerkingen uitvoeren en nog veel meer. In de nieuwste updates zijn onder andere verbeteringen in HDR-fotografie toegevoegd. Ook zijn er verbeteringen voor exposure bracketing, een techniek waarbij je meerdere foto’s maakt van hetzelfde object. De app is beschikbaar voor een eenmalige aankoop, maar bevat ook een betaald lidmaatschap voor extra functies.