Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van augustus 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

Eerder deze maand besproken op iCulture:

Heb je zelf een leuke of interessante app ontwikkeld? Stuur ons dan een mailtje via [email protected] of hou ons op de hoogte via het contactformulier!

iCulture App van de Maand: Dappre op Apple Watch Op de redactie zijn we fan van handige kleine Apple Watch-apps. Helemaal als ze door een Nederlands bedrijf gemaakt worden. Dappre is een soort Nederlands alternatief voor Stocard. Je slaat je klantenkaarten van bekende winkelketens op in de app. Naast klantenkaarten kun je er ook cadeaukaarten in bewaren. Sinds kort heeft de app ook een Apple Watch-versie, zodat je de kaarten vanaf je pols kan laten scannen. Als je al de Wallet-app gebruikt heb je Dappre niet nodig, maar als je graag een Nederlands alternatief zoekt dan is de app het proberen waard. Je kan je kaarten in de Apple Watch-app alfabetisch sorteren, maar het kan ook op basis van welke je het laatst gebruikt hebt. De app heeft ook een complicatie, zodat je hem snel vanaf je wijzerplaat kan openen.

De Boetepot

Doe je aan een teamsport? Dan gebeurt het vast wel eens dat iemand z’n schoenen vergeet, zich vergeet af te melden voor een training of misschien wel tijdens de wedstrijd een forse overtreding begaat. Met De Boetepot kun je hier boetes voor opstellen. Je nodigt iedereen uit in de groep van de app en geeft aan elke overtreding een bedrag. Je kan met een druk op de knop een boete uitdelen en die via de app innen. Het doel van de app is dus om ervoor te zorgen dat iedereen in je team (of vriendengroep) zich beter gaat gedragen.

BeterDichtbij

BeterDichtbij zorgt ervoor dat je altijd in contact kunt komen met je eigen arts of zorgverlener. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je iets bent vergeten te vragen bij je doktersbezoek of als je snel een vraag hebt die vertrouwelijk moet worden behandeld. Je kunt in een chat ook foto’s en pdf-bestanden sturen. De app kan ook van pas komen voor onderzoeksuitslagen, bijvoorbeeld door te videobellen. Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen biedt de app aan.

Lees verder voor ons hoofdoverzicht Beste Nederlandse apps voor iPhone en iPad!