De leukste apps van week 51-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: NowPlaying Deze week hebben we weer een Nederlandse app verkozen tot app van de week. Met NowPlaying creëer je een beeldscherm voor al je speakers, radio’s en platenspelers. De app maakt gebruik van Shazam-technologie om je te laten zien welk nummer er speelt. Dit gaat razendsnel en het resultaat ziet er goed uit, zeker op een iPad . Je hoeft je iPhone of iPad enkel in de buurt te houden om het te laten werken. Speelt er een nieuw nummer? Dan werkt NowPlaying automatisch bij. Naast basisinformatie over het nummer dat je hoort, biedt NowPlaying voor veel muziek ook extra informatie. Zo ontdek je wie de bandleden zijn, wat ze spelen en wat ze nog meer hebben gemaakt. Ook vind je een snelkoppeling naar Apple Kaarten om zelfs de locatie van de opnamestudio te bekijken. Als het bekend is, staat er ook een verhaaltje bij het nummer over het album. Meer weten over deze app en onze ervaringen ermee? Lees het in onze review van NowPlaying. Bekijk ook Review: creëer een scherm voor elke speaker met NowPlaying Heb je speakers in huis zonder scherm, dan herken je misschien wel situaties waarin je meer wil weten over de muziek die wordt afgespeeld of je weet de naam van het nummer helemaal niet (meer). Met NowPlaying moet die situatie worden voorkomen. In deze review lees je onze ervaringen met de app.

Notchmeister

Heb je onlangs de nieuwe 14-inch of 16-inch MacBook Pro aangeschaft en ben je wel in voor een feestelijk tintje? Dan is Notchmeister iets voor jou. De app is vooral een leuk proof of concept. Deze app hangt feestelijke versiering aan de notch. Ideaal voor de kerst! Verder kan de app ook een mooi gloeiend effect tonen van “achter” de notch. Zo is er nog een aantal leuke effecten die Notchmeister kan regelen. En voor wie (nog) niet zo’n mooie nieuwe MacBook Pro met notch heeft, kan de app ook een notch simuleren!

BlokTen

In BlokTen, een app van Nederlandse bodem, is het de bedoeling dat je blokken met dezelfde kleur in een rijtje zet op het speelveld van 10×10. Hoe beter je combo’s zijn, des te meer punten kun je verzamelen. Hiermee kun je van alles ontgrendelen in het spel. De maker legt veel nadruk op het feit dat dit spel niet moet worden verstoord door advertenties. Je ziet daarom nooit full-screen advertenties en je hoeft geen filmpjes te kijken om extra punten te scoren. In plaats daarvan staat er maximaal 1 kleine advertentie onderin. Voor €1,99 kun je die afkopen. Verder bevat de game geen in-app aankopen en is het dus gratis spelen geblazen!

Rassel

We kregen deze app als tip van één van onze lezers en wij vinden ‘m interessant! Met Rassel maak je van je iPhone een schudder (muziekinstrument). Je kunt kiezen tussen een ei, shaker, tamboerijn en een beatring. Je kunt ze allemaal instellen op 3 niveaus van intensiteit. Door te schudden met je iPhone, bedien je de instrumenten. Rassel heeft geavanceerde techniek waardoor het realistischer moet klinken. De app is helemaal gratis te gebruiken.

Slopes

Hoewel nú misschien niet het beste moment is om op wintersport te gaan, is deze app voor ski- en snowboardliefhebbers een must voor de volgende vakantie. Slopes is een geavanceerde GPS-tracker voor afdalingen en biedt handige informatie voordat je de lift in stapt. Deze week heeft de app enkele mooie nieuwe functies gekregen. Zo kun je nu live elkaars locatie zien als je met een groepje bent. Anderen kunnen alleen zien waar jij bent als zij op dat moment binnen hetzelfde gebied sporten en als je ze hebt toegevoegd. Verder zijn er geheel nieuwe kaarten met verbeterde ontwerpen. Zo vind je ski-oorden met gedetailleerde informatie over alle afdalingen. Spreekt dit je aan? Bekijk dan vooral wat Slopes nog meer kan in de App Store.