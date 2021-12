De leukste apps van week 50-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Navi Deze week roepen we de Nederlandse app Navi uit tot app van de week. De app is gemaakt door Jordi Bruin en is een hele slimme toepassing van SharePlay. Navi verzorgt namelijk live ondertiteling tijdens je FaceTime-gesprek. Dat is vooral handig voor mensen die gehoorproblemen hebben en de ander niet goed kunnen verstaan. Dankzij de ondertiteling kan je gewoon meelezen met wat er gezegd wordt, ook van je eigen gesproken woord (mocht je dat willen). Daarnaast biedt Navi ook nog een vertaaloptie. Daarmee kan alles wat je gesprekspartner zegt automatisch vertaald worden. Heel veel talen worden ondersteund, dus dankzij deze app hoef je niet eens in dezelfde taal te spreken om elkaar toch te verstaan. Het enige wat je hoeft te doen om de app te gebruiken, is een FaceTime-gesprek starten en de Navi-app te openen. Voor ons oordeel over deze handige app, lees je de review van Navi.

Pixelmator Photo

Onze favoriete fotobewerkingsapp op de iPad is er nu ook voor de iPhone. Met Pixelmator Photo voor iPhone heb je allerlei tools tot je beschikking om kleuren te verbeteren, foto’s bij te snijden en zelfs de resolutie te verhogen. De app maakt volop gebruik van machine learning en doet veel instellingen automatisch, maar de handmatig aansturing is ook gewoon beschikbaar. Met de Repair-tool kun je ongewenste objecten uit foto’s wegvegen.

Home Widget

Er zijn al meerdere apps beschikbaar waarmee je via een widget je HomeKit-accessoires kan bedienen. Eerder dit jaar bespraken we bijvoorbeeld HomeRun 2, waarmee dit ook mogelijk is. Maar Home Widget heeft zich hier helemaal op toegelegd. Je bepaalt de kleur, het icoontje en de naam van de widget. Met een druk op de knop kun je hierdoor vanaf je beginscherm een lamp inschakelen of een slimme stekker uitzetten.

Coachy

Coachy is een workout-app waarmee je meer dan 200 oefeningen kan doen. Een digitale coach sleept je er doorheen en met augmented reality kun je hem tot leven laten komen in je eigen woonkamer. Coachy heeft nu ook ondersteuning voor SharePlay. Je kan daardoor tijdens een FaceTime-gesprek samen met je gesprekspartner een oefening doen. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch én Mac. Alleen de Apple TV ontbreekt nog.

Uniter

Als je vaak internationale websites bezoekt of teksten leest, kan Uniter van pas komen. De app kan namelijk eenheden omrekenen, bijvoorbeeld van inches naar centimeter. Dat kan geheel automatisch, want je hoeft alleen maar de brontekst in de app te plakken. Het werkt ook met de camera, wat bijvoorbeeld van pas komt als je in het buitenland bent en wil weten hoeveel kilometer 4 miles is. De app heeft ook een Safari-extensie die webpagina’s meteen omzet. De gratis versie heeft een limiet van 500 tekens, maar met de pro-versie hef je dat op. Ook de foto- en Safari-functie vereist de pro-versie.