In deze Apple Arcade FAQ beantwoorden wij al je vragen over Apple's gamedienst. Hoe meld je je aan? Welke games zijn er? Zitten er reclames in? Dat en meer in onze Apple Arcade FAQ!

Apple Arcade FAQ: antwoorden op al je vragen

Als abonnee van Apple Arcade kun je onbeperkt games spelen van allerlei gamestudio’s. Je betaalt maandelijks voor het complete aanbod en er zijn geen verdere in-app aankopen of reclame. Heb je nog vragen? Lees dan snel verder, want in deze Apple Arcade FAQ hebben we de antwoorden op al je vragen over Apple’s game-abonnement.

Dit zijn de vragen die we in deze Apple Arcade FAQ beantwoorden:

Apple Arcade in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple Arcade:

Beschikbaar in ruim 150 landen , ook Nederland en België.

, ook Nederland en België. Kost €4,99 per maand voor het hele gezin (maximaal 6 personen).

1 maand gratis proberen.

Selectie van ruim 200 games van hoge kwaliteit.

van hoge kwaliteit. Games zijn ook offline speelbaar .

. Werkt op iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Wat is Apple Arcade?

Apple Arcade is een abonnement van Apple om tegen betaling ongelimiteerd te kunnen gamen. Deze dienst is in het najaar van 2019 van start gegaan. De games worden niet door Apple ontwikkeld, maar de gamestudio’s krijgen wel (financiële) hulp van Apple om games te ontwikkelen die niet zo snel een kaskraker zouden worden. Voordat games uitgebracht worden controleert Apple ze op kwaliteit. Er worden regelmatig nieuwe games toegevoegd. Ook kan het gebeuren dat er weer games worden weggehaald. Wat de gevolgen hiervan zijn lees je verderop.

Hoeveel kost Apple Arcade?

Een abonnement voor Apple Arcade kost €4,99 per maand. De eerste maand is gratis, zodat je kunt kijken of het iets voor jou is. Maak je gebruik van gezinsdeling, dan kan iedereen in je gezin gebruikmaken van het abonnement. Hiervoor betaal je niets extra.

Kan ik Apple Arcade met meerdere mensen delen?

Ja. Je kunt je lidmaatschap op Apple Arcade delen met je gezin. Iedereen in de groep kan dus voor €4,99 onbeperkt gamen. Het enige wat nodig is, is dat je Delen met gezin inschakelt. Hiermee deel je je aankopen, iCloud-opslag en meer. Zoals gebruikelijk met gezinsdeling is het beperkt tot zes verschillende Apple ID’s. Het is niet nodig om op hetzelfde adres te wonen.

Hoe kan ik me aanmelden voor Apple Arcade?

Heb je besloten dat je Apple Arcade wil gebruiken? Dan kun je je aanmelden via je iPhone, iPad of Mac. Er is op de meeste devices geen aparte app voor Apple Arcade, want de dienst zit ingebouwd in de App Store. Je hebt minimaal iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 of macOS 10.15 Catalina nodig.

Open de App Store op je iOS- of macOS-apparaat. Ga naar het Apple Arcade-menu (onderin op iOS, links op macOS). Kies voor Start proefperiode. Log in met je Apple ID en bevestig je lidmaatschap.

Welke games zitten in Apple Arcade?

Er worden regelmatig nieuwe games toegevoegd aan Apple Arcade. Je vindt avontuurlijke games, maar ook rustige puzzelspelletjes. Hieronder zie je een tabel met de Apple Arcade-games die vanaf het begin aanwezig waren, met daarbij de beschikbare talen, grootte en meer. De tabel is gemaakt door een redditor en overgenomen met toestemming.

Wil je trailers en andere video’s over Apple Arcade zien? Check dan de afspeellijst van Apple.

Hoe kan ik Apple Arcade opzeggen?

Heb je de dienst een tijdje gebruikt, maar is het niet echt iets voor jou? Dan kun je gelukkig Apple Arcade opzeggen. Als je dit doet zolang je proefperiode nog loopt, stopt dit meteen en krijg je geen nieuwe proefperiode. Het kan daarom lonen om tot de laatste dag van de proefperiode te wachten met opzeggen. Zo zeg je Apple Arcade op met een iPhone of iPad:

Open de App Store. Tik op jouw afbeelding rechtsboven. Tik op Abonnementen. Kies voor Apple Arcade. Kies nu Annuleer abonnement of Annuleer proefperiode. Bevestig je opzegging.

Dit is hoe je Apple Arcade opzegt op een Mac:

Open de App Store. Klik op jouw afbeelding linksonder. Klik rechtsboven op Bekijk informatie. Voor je Apple ID wachtwoord in als erom wordt gevraagd. Klik onderin het menu op Beheer naast Abonnementen. Klik bij Apple Arcade op Wijzig. Selecteer Annuleer abonnement of Annuleer proefperiode. Bevestig je opzegging.

Wat is de opzegtermijn voor Apple Arcade?

Apple hanteert bij Apple Arcade een opzegtermijn van 24 uur. Zeg je op als je net opnieuw hebt betaald, dan kun je de resterende dagen in de maand niet meer gamen. Wacht daarom liever met het opzeggen tot de maand bijna is afgelopen, zodat je zo lang mogelijk de dienst kunt gebruiken. Wil je het sowieso niet meer gebruiken, dan kun je natuurlijk altijd opzeggen.

Op welke apparaten kan ik Apple Arcade spelen?

De games van Apple’s gamedienst zijn op vrijwel alle (recentere) Apple-apparaten te spelen. Je kunt het gebruiken op:

iPhone

iPad

iPod touch

Apple TV

Mac

Hiervoor moet je wel ten minste beschikken over iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 of macOS 10.15 Catalina. Als jouw apparaat deze software kan installeren kun je gebruikmaken van Apple Arcade. De Apple Watch en andere devices bieden geen ondersteuning voor Apple Arcade, al kun je natuurlijk wel je AirPods of een HomePod gebruiken om van beter geluid te genieten.

Heeft Apple Arcade in-app aankopen?

Nee. Je betaalt alleen het maandelijkse bedrag van €4,99. Daar komen geen extra kosten bij voor nieuwe levels en andere extra’s. Alle titels zijn dus zonder beperkingen te spelen. Het is bij Apple Arcade-games verboden om in-app aankopen te bieden.

Heeft Apple Arcade reclames?

Nee, er zitten geen reclames of advertenties in Apple Arcade. Omdat je al voor het abonnement betaalt worden er geen advertenties getoond en bovendien mogen de ontwikkelaars jouw gebruik niet volgen.

Hoe vind je Apple Arcade-games?

Op ieder apparaat met Apple Arcade vind je in de App Store een aparte sectie voor alle beschikbare games. Hier vind je enkele uitgelichte games, maar je kunt ook per categorie kijken wat er allemaal te spelen is. Op de Apple TV staat zelfs een aparte app op je thuisscherm. Het icoon hiervan is een witte joystick op een oranje achtergrond. Meer over Apple Arcade-games vinden lees je in onderstaande tip.

Kan ik Apple Arcade offline gebruiken?

Je kunt alle Apple Arcade-games ook offline spelen, maar je kunt natuurlijk niet met anderen online spelen als je geen internetverbinding hebt. Zodra je weer verbinding maakt met het internet wordt je voortgang automatisch geüpload. Zo weet je zeker dat je vooruitgang veilig is en je niets opnieuw hoeft te doen.

Om de games te kunnen downloaden, heb je wel een internetverbinding nodig. Zodra de game eenmaal op je toestel staat, kun je zowel online als offline naar hartelust spelen.

Kan ik een game op meerdere apparaten spelen?

Je kan de games uit Apple Arcade op al je apparaten spelen die geschikt zijn voor de gamedienst, mits de specifieke game voor dat toestel uitgebracht is. Dat betekent dat je een game kan beginnen op je iPhone en verder kan spelen waar je gebleven was op je Mac of Apple TV. Alle spelbestanden worden tussen al je apparaten gesynchroniseerd. Je kan dus thuis op de televisie spelen en onderweg verder gaan op je iPhone.

Kan ik Apple Arcade met controllers gebruiken?

Een groot deel van de Apple Arcade-games ondersteunen een gamecontroller. Er zijn allerlei MFi-gamecontrollers beschikbaar, maar je kan ook je Xbox- of PlayStation-controller koppelen. Als je dus al een Xbox One of PlayStation 4 of 5 hebt, hoef je geen nieuwe controller te kopen voor Apple Arcade.

Hou er wel rekening mee dat de ondersteuning voor controllers per game verschilt. Op de gamepagina in de App Store staat aangegeven of je een controller kan gebruiken.

Komen alle App Store-games op Apple Arcade?

Nee. Apple biedt alleen een selectie van games aan, die vooraf zijn goedgekeurd. De games mogen geen reclames en in-app aankopen bevatten en moeten aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen. Bij games in de App Store controleert Apple alleen of de game aan objectieve criteria voldoet, zoals technische eisen. Of de game leuk is, speelt daarbij geen rol.

Ontwikkelaars zijn dan ook niet verplicht om hun games via Apple Arcade aan te bieden. Elke gameontwikkelaar heeft de keuze om een game in de App Store te zetten of door Apple te laten keuren voor opname in Apple Arcade. Games die op Apple Arcade staan, mogen niet los beschikbaar zijn.

Ik wil graag een game spelen die in Apple Arcade staat. Kan ik deze ook los aanschaffen?

Nee. Zoals we in de vraag hierboven in de FAQ schreven, zijn games op Apple Arcade alleen via de gamedienst te spelen. Heb je een leuke game op Apple Arcade gezien, dan kun je deze alleen op je Apple-apparaten spelen via Apple’s gamedienst. Mogelijk vind je de game wel los op andere platformen, zoals Android, Nintendo Switch, Xbox One of PlayStation 4. Soms is er nog een oudere variant van de game beschikbaar in de App Store, maar die biedt niet dezelfde speelervaring.

Komen er meer games naar Apple Arcade?

Ja. Met regelmaat voegt Apple nieuwe games toe aan het abonnement. Deze kun je altijd spelen, ongeacht of je al lang een abonnement hebt of pas net. Er is geen vast schema waarin Apple games toevoegt, dus je zult af een toe eens moeten kijken of je wat nieuws ziet. Meestal maakt Apple in de App Store-app wel reclame voor aansprekende nieuwe titels.

Wat als een Apple Arcade-game verdwijnt?

Vanaf de zomer van 2022 is Apple begonnen met het verwijderen van een aantal games. Het ging aanvankelijk om 15 stuks, die niet langer in Apple Arcade beschikbaar zijn. Mogelijk heeft dit te maken met afspraken met de ontwikkelaars. Bij de start van Apple Arcade zouden ontwikkelaars een contract voor 3 jaar hebben gesloten. Heb je een game gedownload voordat deze is verwijderd uit Apple Arcade, dan kun je nog minimaal twee weken blijven spelen. Anderen krijgen een “Niet langer beschikbaar”-melding.

Als een game is verwijderd uit Apple Arcade, kan de ontwikkelaar ervoor kiezen om de game beschikbaar te stellen voor iedereen in de App Store. Deze versie kan iets anders zijn en kan ook geld kosten of reclames bevatten. In Apple Arcade zijn alle games reclamevrij en zonder in-app aankopen, maar dat geldt niet voor games die je via de App Store aanschaft. Mogelijk blijft je voortgang in de game wel bestaan als je naar de App Store-versie overstapt, maar dit hangt af van de ontwikkelaar. In het slechtste geval moet je de game helemaal opnieuw beginnen.

Heb je na het lezen van deze Apple Arcade FAQ nog een prangende vraag? Stuur ze in met de rapportagelink onder dit artikel!

