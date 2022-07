Vanaf iOS 16 is de Woning-app voorzien van een heel nieuw uiterlijk en dat gaat gepaard met nieuwe functies. In deze tip lees je hoe je de indeling van de Woning-app kunt aanpassen vanaf iOS 16. Zo heb je de belangrijkste kamers binnen handbereik.

De Woning-app in iOS 16 laat de kamers in je huis niet meer als aparte pagina’s zien. In plaats daarvan bekijk je ze in één groot overzicht. Je kunt je favoriete accessoires bovenaan zetten en een weinig gebruikte kamer onderaan. Zo zijn de belangrijkste knoppen dichterbij. Lees hier verder over het aanpassen van de Woning-app indeling.

Woning-app indeling aanpassen: belangrijkste kamers bovenaan

Als je niet tevreden bent met de huidige indeling van de Woning-app, kun je deze dus aanpassen. Het gaat specifiek om het Woning-tabblad waar je alle kamers en accessoires bekijkt en bedient. Als je de wijziging op één apparaat doorvoert, wordt het gesynchroniseerd met je andere apparaten. Je hoeft het dus niet op al je apparaten te veranderen. Het wordt bovendien gesynchroniseerd met je huisgenoten. Zo pas je de Woning-app indeling aan:

Open de Woning-app op je iPhone of iPad. Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies Wijzig volgorde van gedeelten. Sleep de kamers en onderdelen in de juiste volgorde. Wat je bovenaan de lijst ziet, verschijnt ook bovenaan in het overzicht. Klaar? Tik op Gereed. Het kan even duren tot de wijzigingen op andere apparaten te zien zijn.

Woning-app op maat maken

Je zou misschien denken dat je op Wijzig woningweergave moest tikken om de Woning-app indeling te bedienen, maar dat is een andere functie. Daarmee kun je de volgorde van individuele accessoires aanpassen. Tik je daarop, dan beginnen de icoontjes te wiebelen. Je kunt de accessoires dan binnen een kamer opnieuw rangschikken door deze te verslepen. Dat geldt ook voor de scènes, die je zo in een gewenste volgorde kan zetten. Ook kun je daarmee het formaat van HomeKit knoppen aanpassen. Hoe dat precies werkt, lees je in onze aparte tip.

Het is mogelijk om eindeloos te blijven pielen met de Woning-app indeling om het precies op maat te maken voor jouw huis. Het is ook belangrijk om eens te kijken naar je favoriete HomeKit-accessoires. Deze hoeven niet in dezelfde kamer te zijn ingedeeld en je kunt ze alsnog in één overzicht bekijken. Bekijk onze tip om te ontdekken hoe je HomeKit-accessoires als favoriet kunt markeren.