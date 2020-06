FaceTime en iMessage gebruiken achter een firewall

Heb je te maken met een netwerk waar een firewall wordt gebruikt, dan kun je tegen problemen aanlopen met FaceTime en iMessage. In deze tip leggen we uit hoe je het toch werkend krijgt door bepaalde poorten te openen.

FaceTime en iMessage achter een firewall

Je kunt FaceTime en iMessage in de meeste netwerken gebruiken. Sommige netwerken op scholen en bedrijven maken voor de beveiliging gebruik van een firewall. Deze houden bepaalde soorten internetverkeer tegen, als extra beveiliging. Internetverkeer is alleen via bepaalde poorten toegestaan. Je kunt dan tegen problemen aanlopen als je FaceTime of iMessage wilt gebruiken, maar gelukkig is dit gemakkelijk te controleren en op de lossen, zoals je in deze tip leest.



Firewall: alleen via bepaalde poorten

FaceTime is een dienst van Apple, waarmee je kunt videobellen via je draadloze netwerk. Bij de meeste Wifi-netwerken werkt dit prima, maar als je achter een firewall zit, kan het toch problemen opleveren. Ook het bellen via Skype kan soms geblokkeerd zijn.

Firewalls werken met netwerkpoorten, die je kunt open- of dichtzetten. Bij het gebruik van FaceTime kan het gebeuren dat bepaalde poorten gesloten zijn, waardoor de dienst niet werkt. Heb je zelf het beheer over zo’n firewall, dan kun je dit aanpassen, maar vaak zul je bij een centraal beheerd netwerk zijn aangewezen op de netwerkbeheerder, die voor jou de poorten moet openzetten.

Dit zijn de poorten die je nodig hebt:

FaceTime iMessage 80 (TCP)

443 (TCP)

3478 t/m 3497 (UDP)

5223 (TCP)

16384 t/m 16387 (UDP)

16393 t/m 16402 (UDP) 80 (TCP)

443 (TCP)

5223 (TCP)

Afhankelijk van de configuratie van de router en het netwerk kunnen er ook nog andere poorten nodig zijn voor het ontvangen en verzenden van video. Sommige routerfuncties kunnen ervoor zorgen dat FaceTime en iMessage niet goed werken. Het gaat hier bijvoorbeeld om port mapping, SIP dropping of het dynamisch openen van mediapoorten.

In de handleiding van je router, firewall of beveiligingssoftware kun je nazoeken hoe je dit aanpast, aangezien dit per geval verschilt. Apple heeft ook een apart supportartikel hierover beschikbaar.

Meer tips rondom je draadloze netwerk

Meer tips over netwerken lees je hier: