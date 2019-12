Laat je Mac automatisch opstarten, afsluiten en in sluimerstand gaan door een schema voor energiebeheer in te stellen. Dit is gemakkelijk te doen en verlaagt je energierekening.

Sommige mensen laten hun Mac de hele dag aan staan. Het is wel zonde van de stroom, zeker als je de halve dag niet thuis bent en niets met de Mac doet. macOS heeft echter een functie waarmee je de Mac automatisch kan laten opstarten, afsluiten, sluimeren en wakker maken. Het is handig voor mensen die direct hun Mac aan willen hebben als ze thuis zijn. In deze tip gaan we uitleggen hoe je dit zelf kunt instellen.



Mac automatisch opstarten en afsluiten

De functie voor het automatisch op starten en afsluiten van de Mac vind je terug in de Systeemvoorkeuren.

Voer de volgende stappen uit om het opstartproces van je Mac te automatiseren:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op Energiestand. Klik rechtsonder in het voorkeurenvenster op de knop Schema. Nu verschijnt er een nieuw venster waarmee je een schema kunt maken om de computer te laten opstarten, sluimeren, wakker worden of afsluiten. Zet als eerste een vinkje bij Zet aan of schakel sluimerstand uit. Stel via het keuzemenu in op welke dagen je de Mac aan wilt zetten en stel het tijdstip in waarop de Mac moet opstarten.

Wil je dat de Mac automatisch zichzelf uitschakelt of in de sluimerstand zet? Zet dan ook een vinkje bij de tweede optie. Stel vervolgens bij het eerste keuzemenu van deze optie in of je de Mac wilt herstarten, laten sluimeren, of uit wilt zetten. Stel opnieuw in op welke dagen je de Mac uit wilt zetten en stel het tijdstip in. Druk op ‘OK’ zodra je tevreden bent. Nu zal de Mac op iedere dag dat je hebt aangegeven opstarten of wakker worden op een bepaald tijdstip en eventueel op een later moment afsluiten of in de sluimerstand gaan.

