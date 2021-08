'Wacht op dit bericht. Het kan even duren'. Zie jij in WhatsApp deze Wacht op dit bericht-melding? Dan is er iets wat je kan doen om het bericht binnen te krijgen. Maar waarom verschijnt deze melding?

Het versturen en ontvangen van WhatsApp-berichten gaat nagenoeg direct, aangezien telefoons bijna altijd online zijn. Maar het kan voorkomen dat je bij een ontvangen WhatsApp-bericht de melding ‘Wacht op dit bericht. Het kan even duren’ krijgt. De inhoud van het bericht is dan niet zichtbaar en het lijkt erop dat je niks anders kan doen dan wachten. Maar toch kun je zelf ook actie ondernemen. En waarom verschijnt dit bericht eigenlijk?

Waarom de melding in WhatsApp ‘Wacht op dit bericht. Het kan even duren’

Alle berichten die via WhatsApp verstuurd worden, zijn end-to-end versleuteld. Dat betekent dat alleen de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Het toestel van de ontvanger ontsleutelt het bericht, zodat het een leesbaar bericht wordt. Maar het bericht moet eerst ook goed versleuteld worden, om ervoor te zorgen dat het bericht onderweg niet onderschept kan worden door iemand anders dan de verzender of de ontvanger. Wil je meer weten over hoe de end-to-end encryptie in WhatsApp werkt, lees dan ons artikel over WhatsApp en privacy.

Soms kan er sprake zijn van een vertraging bij het versleutelen en ontsleutelen van een bericht. In dat geval verschijnt de WhatsApp-melding ‘Wacht op dit bericht. Het kan even duren’ in het gesprek. Je herkent het bericht aan het klokje. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het toestel van de verzender offline is, waardoor de versleuteling niet juist kan worden toegepast. Het heeft dus te maken met de versleuteling van het verstuurde bericht.

Oplossing voor Wacht op dit bericht-melding in WhatsApp

Meestal verschijnt het bericht na een aantal minuten alsnog correct op je toestel. Het is daardoor dus een kwestie van afwachten. Maar je kan dit proces versnellen door zelf een bericht te sturen naar de verzender. Zodra WhatsApp op het toestel van de verzender weer geopend wordt en het toestel online is, wordt het bericht alsnog correct weergegeven.

Er zijn dus meerdere oplossingen mogelijk voor de Wacht op dit bericht-melding in WhatsApp:

Heb geduld en wacht totdat het bericht vanzelf op jouw toestel verschijnt.

Verstuur zelf een bericht naar de verzender, om ervoor te zorgen dat hij of zij WhatsApp op haar eigen toestel opent.

Neem op een andere manier contact op met de verzender en vraag diegene om WhatsApp te openen.

In sommige gevallen kan het gebeuren dat het bericht nooit goed getoond wordt. In dat geval zit er niets anders op dan aan de verzender vragen wat er in het bericht stond.

