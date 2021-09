Zo schakel je macOS updatemeldingen uit

Als er een update beschikbaar is voor je Mac krijg je daarvan automatisch een melding op het scherm. Er zijn genoeg redenen waarom je nog even niet wilt updaten. Bijvoorbeeld omdat je een belangrijke presentatie voor de boeg hebt en je Mac dringend nodig hebt. Of omdat je op vakantie bent en bij een vastloper geen zin hebt in gedoe. Toch krijg je voortdurend herinneringen dat er een update voor je klaar staat. Je kunt dit ook uitschakelen.

Mac-updates automatisch installeren

Wil je je Mac wel updaten, maar niet steeds de herinneringen zien, dan kun je kiezen voor het automatisch installeren van macOS-updates. Zo stel je het in:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Kies Software-update. Zorg dat de optie Werk mijn Mac automatisch bij is ingeschakeld.

Je computer zal nu automatisch de beschikbare updates downloaden en installeren. Je hoeft zelf niets meer te doen en je krijgt alle belangrijke beveiligingsupdates binnen. Dit lost natuurlijk niet het hierboven geschetste probleem op, waarbij je de update nog even niet aandurft. Maar vind je het vervelend om overdag je Mac langere tijd ‘kwijt’ te zijn omdat er updates aan het installeren zijn, dan kan ongemerkt bijwerken in de nachtelijke uren een zorg minder zijn.

Geen automatische macOS-updates downloaden en installeren

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om geen macOS-updates te installeren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je op vakantie bent en over een week weer thuis bent. Je wilt dan niet zomaar met problemen zitten als er tijdens het updaten iets misgaat. Of misschien is de wifi in je hotel wel zo traag, dat updaten helemaal geen optie is. In dat geval kun je ervoor kiezen om nog even niet te updaten en de meldingen uit te schakelen.

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Kies Software-updates. Klik op Geavanceerd. Zet alle vinkjes uit, zodat er niets meer automatisch gebeurt. Je hoeft alleen maar het eerste vinkje uit te zetten, zodat alle andere vinkjes automatisch uit gaan.

Let op dat je nu ook belangrijke beveiligingsupdates kunt missen. We raden daarom aan het laatste vakje voor systeembestanden en beveiligingsupdates aangevinkt te laten. Verder zul je nu zelf de discipline moeten opbrengen om een paar keer per maand handmatig te checken of er een update klaarstaat.

Meer over macOS-updates installeren lees je in onze aparte tips: