Vreemdste bug ooit? Je mag van je iPhone niet vertellen dat je iets bij H&M gekocht hebt (maar wel bij HEMA)

Door een vreemde bug kun je in iMessage niet iemand via een spraakbericht laten weten dat je iets bij de H&M of C&A gekocht hebt. Dat heeft te maken met de ampersand (en-teken) in de naam. Hoe komt dit precies?

Spraakberichten versturen heeft vele voordelen, omdat je dit nagenoeg handsfree kan doen en je geen typfouten maakt. Als je een audiobericht via iMessage verstuurt, krijg je bovendien automatisch een transcriptie van het verstuurde bericht, zodat de ontvanger niet verplicht is om het af te luisteren maar ook het bericht kan lezen. Heel handig natuurlijk, maar juist daarmee gaat nu iets mis bij sommige specifieke bedrijfsnamen. Door een bug worden audioberichten nooit ontvangen als daar het en-teken in gebruikt wordt.

Bug met en-teken in iMessage-spraakberichten

Het probleem werd ontdekt door de makers van de Search Engine-podcast en werd nader onderzocht door ontwikkelaar Guilherme Rambo. Zodra je een audiobericht verstuurt waarin het ampersandteken voor komt (zoals bij sommige bedrijfsnamen het geval is zoals C&A of H&M), krijgt de ontvanger het spraakbericht simpelweg nooit te zien. Het bericht wordt wel verstuurd, maar wordt nooit afgeleverd. En dat heeft alles te maken met de automatische transcriptie.

De Berichten-app maakt namelijk automatisch een transcriptie van je spraakberichten, ook in het Nederlands. Dit systeem herkent ook bedrijfsnamen en worden automatisch in de juiste schrijfstijl geschreven. Dus als jij zegt “Ik zag nu toch iets leuks bij de H&M”, dan maakt de transcriptie daar geen “h en m” van. Wel zo netjes natuurlijk, maar het wordt een probleem als het en-teken als code herkend wordt en niet als platte tekst. En juist dat is nu de kern van het probleem.

Het en-teken is in codetaal een veelgebruikt symbool, maar het systeem ziet niet goed dat het hier niet gaat om code maar om gewone tekst. Met als gevolg dat het bericht dus nooit wordt afgeleverd. Dat heeft ook te maken met Apple’s BlastDoor-beveiliging dat sinds iOS 14 in iMessage geïntegreerd is. De ontvanger ziet wel dat je iets aan het versturen bent, maar ontvang het bericht nooit. Probeer je dus een spraakbericht te versturen, maar wordt die om mysterieuze reden nooit bij de ontvanger afgeleverd? Dan weet je nu dus precies wat er aan de hand is.

Het probleem speelt in ieder geval in iOS 18.5. Apple heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan een oplossing en dat het in een aankomende iOS-update opgelost zal worden. Voor wie nog meer technische achtergrond wil, kan terecht bij deze blogpost.