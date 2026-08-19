Siri vertaling

Zo kun je zinnen en woorden vertalen met Siri

Tips Basisfuncties
Ben je in het buitenland en wil je graag weten hoe je bepaalde dingen in een vreemde taal zegt? Met Siri kun je eenvoudig vertalingen maken. Wij laten zien hoe je dit doet en met welke talen het werkt.
Benjamin Kuijten -

Woorden vertalen met Siri

Met Siri kun je eenvoudig iemand bellen, een berichtje sturen of het weerbericht opvragen, maar je hebt ook de mogelijkheid om woorden en zinnen te laten vertalen. Zo heb je geen aparte vertaalapp nodig en kan Siri de vertaling meteen netjes uitspreken. Hoe werkt dit precies en met welke talen kun je dit doen?

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Siri vertalen op iPhone en iPad

De mogelijkheid om woorden en zinnen te vertalen met Siri komt bijvoorbeeld van pas als je op vakantie bent. Wil je weten hoe je in het Italiaans een pasta met tomatensaus en kaas bestelt, dan hoef je dat alleen maar aan Siri te vragen. Siri spreekt de vertaling hardop in het Italiaans uit en je kunt deze vertaling zo vaak als je wil opnieuw laten voorlezen. Een klein nadeel: het werkt nog niet in het Nederlands.

Apple heeft ook een eigen Vertaal-app voor de iPhone en iPad. Dit werkt vergelijkbaar met Google Translate. In onze aparte tip lees je meer over deze app en hoe je het gebruikt.

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Met de Vertaal-app kun je teksten vertalen naar allerlei talen onderling. Apple’s Vertaal-app staat standaard op bijna alle apparaten, want sinds watchOS 11 is hij er ook voor de Apple Watch. Hoe werkt deze app en wat zijn de verschillen met Google Translate? In deze tip stellen we de mogelijkheden aan je voor.

Welke talen kan Siri vertalen?

Het vertalen werkt momenteel nog niet met alle Siri-talen. Hoewel je wel vanuit het Nederlands naar allerlei talen kan vertalen, is dat niet mogelijk naar het Nederlands toe. Vertalen met Siri kan momenteel van en naar de volgende talen:

  • Engels
  • Mandarijn (Chinees vasteland, Taiwan)
  • Duits
  • Frans
  • Italiaans
  • Spaans
  • Arabisch
  • Japans
  • Portugees
  • Russisch

Vraag aan Siri ‘Translate’ om te achterhalen naar welke talen je vanuit het Engels kunt vertalen. Je krijgt dan de hierboven genoemde talen te zien. Vraag je in het Duits ‘Übersetze’, dan krijg je minder opties te zien omdat bepaalde talen nog niet mogelijk zijn vanuit het Duits. In totaal zijn er 40 taalcombinaties mogelijk.

Vertalen met Siri gebruiken

Hoewel je uit het Nederlands kan vertalen met Siri, kan het handig zijn om toch ook nog Engels of een andere ondersteunde taal toe te voegen, om twee kanten uit te vertalen (dit doe je via Instellingen > Apple Intelligence en Siri > Taal). Vervolgens spreek je de woorden of zinnen in.

Heb je de taal van Siri aangepast of stond het al goed? Dan kun je aan de slag. Zo werkt het vertalen met Siri:

  1. Activeer Siri met de homeknop, de zijknop of via Hé Siri.

  2. Stel de vraag als volgt aan Siri: Hoe zeg je [te vertalen woord of zin] in [gekozen taal]?. Houd er dus rekening mee dat alles in de Siri-taal moet.

  3. Wil je de vertaling nogmaals horen, tik dan op de afspeelknop, rechts naast de vertaling.

Vertalen met Siri

Je kunt ook de vertaaloptie ook gebruiken met de getypte versie van Siri. In plaats van dat je je opdracht hardop uitspreekt, hoef je de opdracht alleen maar (in het Engels) naar Siri te typen. Lees meer over hoe je vragen aan Siri typt.

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Met Siri kun je ook vragen intypen zonder te praten. We leggen in deze tip uit hoe het intikken van Siri-vragen werkt op de iPhone, iPad en Mac zodat je geluidloos je vragen kunt stellen.

En wist je dat Siri ook grappig uit de hoek kan komen? We hebben een overzicht gemaakt van alle grappige antwoorden van Siri.

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Siri

Siri is Apple's eigen spraakassistent en hier lees je er alles over. Siri kan informatie voor je opzoeken, taken uitvoeren en apparaten bedienen. Veel apps werken ook samen met Siri en je kunt met de Opdrachten-app je eigen Siri-opdrachten maken. Je vindt hier onze belangrijkste artikelen.
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