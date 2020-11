Tekst vergroten en schermresolutie aanpassen op de Mac

De Mac ondersteunt allerlei schermresoluties, geschikt voor alle apparaten van iMacs tot MacBooks. Standaard is een Mac ingesteld met de meest voor de hand liggende resolutie, maar als je wat moeite hebt met lezen kan het prettiger zijn om de tekst en andere zaken te vergroten. Of wil je juist dat er meer tekst past op één scherm? Ook dat kan. In deze tip lees je hoe je dat doet, zowel op een Retina Mac als een niet-Retina Mac. Lees ook onze tip over tekstgrootte aanpassen in Safari op de Mac.

Wat is het verschil tussen Retina en niet-Retina?

Alle Macs die vandaag de dag worden verkocht hebben een Retinascherm. Dit houdt kort gezegd in dat er veel meer pixels in het scherm zitten, waarmee je scherpere beelden en teksten te zien krijgt. Dat betekent ook dat je te maken hebt met verschillende schermresoluties voor beide soorten schermen.

De reden dat er een verschil is in de resoluties tussen Retina en niet-Retina is dus het aantal beschikbare pixels. Een niet-Ratina Mac heeft namelijk te weinig pixels om hele kleine teksten goed te weergeven. Als je kleine tekst op een niet-Retina scherm laat zien kun je het niet goed lezen.

Grotere tekst op de Mac

Er is een simpele manier om tekst binnen een venster te vergroten met de toetscombinatie Command-Plus. Wil je dat de tekst altijd groter is, zodat het beter leesbaar is, dan kun je dit via de instellingen regelen.

Zoals gezegd verschilt het aantal schermresoluties tussen Retina en niet-Retina Macs, maar de plek om het in te stellen is op alle apparaten hetzelfde. Volg onderstaande stappen om de resolutie en daarmee de tekst- en interfacegrootte aan te passen:

Open Systeemvoorkeuren. Klik op het Beeldschermen-menu. Open het Beeldscherm-tabblad. Kies voor Geschaald.

Op een Retina Mac kun je nu kiezen uit een aantal opties met voorbeeldafbeeldingen. De meest linker optie geeft de grootste tekst, maar dan heb je minder ruimte voor vensters. De meest rechter optie geeft veel meer ruimte op het scherm, maar dan zijn de knoppen en de tekst kleiner. Op een niet-Retina Mac kies je voor een aparte resolutie onder de optie Geschaald. Deze zijn in getallen uitgedrukt. Hoe lager de resolutie, hoe groter de tekst, vensters en andere interface-elementen. Hou er wel rekening mee dat het scherm minder scherp wordt bij lagere resoluties.

Om de wijziging toe te passen, hoeft de Mac zichzelf niet opnieuw op te starten. Je kunt hier dus te allen tijde de resolutie en daarmee de tekstgrootte aanpassen. Hieronder zie je twee voorbeelden van een Retina Mac met de grootste en kleinste tekst en vensters.

Ter vergelijking een Retina Mac met grote en kleine tekst:



Retina Mac met grote tekst.



Retina Mac met kleine tekst.

