Met de iPhone 11-serie en nieuwer kun je foto's buiten het kader maken. Daarbij worden foto's en video's ook buiten het opnamevenster vastgelegd. Heb je de foto toch iets te krap geschoten, waardoor iets net buiten de foto valt? Dan kun je het kader later nog iets groter maken in de Foto's-app. Zo werkt het.

Opname buiten het kader van de iPhone-camera

Maak je wel eens foto’s waarbij een hand of hoofd nét buiten de foto valt? Normaalgesproken zat je dan met een mislukte foto, maar met de nieuwe functie ‘Opname buiten het kader’ op de iPhone 11-serie kun je ook beeld vastleggen dat nét erbuiten viel. Je kunt dan later de foto bijsnijden en zelfs iets groter maken, zodat bepaalde dingen die buiten beeld vielen toch te zien zijn. Dit werkt zowel in staand als in liggend formaat. Je moet dit wel even inschakelen want het is standaard niet actief. Dankzij deze functie hoef je je minder zorgen te maken over de compositie, want je kunt het later altijd nog aanpassen.

Beeld buiten het kader inschakelen

In de Camera-instellingen van iOS 13 en nieuwer moet je deze functie eerst inschakelen. Je vindt het alleen op de iPhone 11 en nieuwer, omdat deze beschikken over de nieuwe ultragroothoeklens.

Ga naar Instellingen > Camera. Onder het kopje Compositie vind je de schakelaars voor foto en video. Geef eventueel aan of je Pas aanpassingen automatisch toe wilt inschakelen.

De laatstgenoemde optie zorgt ervoor dat objecten die net buiten beeld vallen automatisch door de iPhone-camera worden gecorrigeerd. Dit zorgt ervoor dat de Camera-app foto’s en video’s zoveel mogelijk probeert recht te zetten en te verbeteren als je in 1x modus opnames maakt. Je kunt het echter ook handmatig zelf aanpassen.

Apple heeft het maken van opnames buiten het kader standaard uitgeschakeld. Verderop leggen we uit waarom dat is.

Foto buiten kader gebruiken

Als je de optie met de stappen hierboven hebt ingeschakeld, dan zul je zien dat er bij het fotograferen en filmen in 1x modes een gedeelte buiten het kader zichtbaar is. Dit gedeelte is gedimd, om duidelijk te maken dat het niet op de foto te zien zal zijn. De ultragroothoek legt extra beeldmateriaal vast en past het aan, zodat er geen vervorming optreedt en het mooi aansluit op het beeld dat je binnen het kader ziet.

Schiet je in 2x modus op een iPhone 11 Pro Max, dan zal de telefotolens de foto maken en levert de normale groothoeklens het extra beeldmateriaal.

Open je de Camera-app, dan zul je niet meteen het gedimde gebied in beeld zien. Het verschijnt pas na een paar seconden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de berekeningen die achter de schermen nodig zijn om het extra beeldmateriaal buiten het kader goed weer te geven. De secundaire camera komt pas na een paar seconden in actie. Dit zorgt er ook voor dat je minder wordt afgeleid: je ziet bij het openen van de Camera eerst hoe de foto er onder normale omstandigheden uit zou zien.

Het gedimde gebied verschijnt niet als het te donker is. De ultragroothoeklens kan minder goed met slechte lichtomstandigheden omgaan, dus bij een donkere opname zou de extra beeldopname geen zin hebben. Als je te dicht bij een object komt, verdwijnt de opname buiten het kader ook.

Foto’s buiten kader aanpassen

Heb je een foto gemaakt waarbij extra beeldmateriaal buiten het kader is vastgelegd, dan kun je deze later nog aanpassen in de Foto’s-app. Een icoontje geeft aan dat er extra beeldmateriaal buiten het kader aanwezig is.

Zo kun je een foto aanpassen:

Open de foto die je wilt bewerken. Tik op Wijzig. Tik op het icoontje om bij te snijden. Je ziet een gedimd gebied rondom de foto. Maak de foto groter.

Heb je de eerder hierboven genoemde Auto functie aangezet, dan zal de iPhone je foto meteen rechtzetten en optimaliseren. Daarbij kan al beeldmateriaal buiten het frame worden gebruikt. Wil je dit niet, dan kun je het automatisch optimaliseren uitschakelen.

Waarom opname buiten kader standaard is uitgeschakeld

Het gebied buiten het kader blijft 30 dagen bewaard nadat de foto is gemaakt. Daarna wordt alleen nog de foto zelf bewaard, dus het gedeelte binnen het kader. Ook is het zo, dat het maken van opnames buiten het kader standaard is uitgeschakeld. Dit heeft te maken met privacy: bij het fotograferen van een halfnaakte persoon kies je er bewust voor om bepaalde gedeelten buiten beeld te houden. Je wilt niet dat dan alsnog beeldmateriaal van de onderbroek in de opname zit, ook al valt het buiten het kader. Het heeft er ook mee te maken dat extra beeldmateriaal extra opslagruimte kost.

Nog een andere waarschuwing: je kunt Deep Fusion en opnames buiten het kader niet gelijktijdig gebruiken. Dit komt omdat beide technieken gebruik maken van meerdere camera’s, maar dit op een andere manier doen. Apple heeft ervoor gekozen om Deep Fusion standaard in te schakelen vanaf iOS 13.2 op alle toestellen uit de iPhone 11-serie. Dit heeft ermee te maken dat Deep Fusion waarschijnlijk een grotere impact zal hebben voor een grotere groep gebruikers. Het gebruiken van beeld buiten het kader is iets wat je maar zelden doet.

Het vastleggen van beeld buiten het kader geldt ook voor QuickTake-video’s. Hoe dit werkt lees je in onderstaande tip.