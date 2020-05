iMessage-berichten overzetten naar een nieuwe Mac

De makkelijkste manier om te zorgen dat je berichten op een nieuwe Mac terechtkomen is om Berichten in iCloud in te schakelen. Maak je daar geen gebruik van en bewaar je je berichten alleen lokaal, dan kan het nodig zijn om je historie van iMessage-berichten handmatig over te zetten naar een nieuwe Mac. Ook alle bijlages komen daarbij mee.

iMessage-geschiedenis bewaren op de Mac

Voordat je kunt beginnen moet je zorgen dat alle conversaties die je voert in de Berichten-app op de Mac worden opgeslagen. Ze komen terecht in afzonderlijke mappen. Ook de bijbehorende bijlages zijn in mappen terug te vinden. Allereerst is het daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat conversaties opgeslagen worden zodra je ze sluit:

Start de Berichten-app op je oude Mac. Ga naar Voorkeuren > Algemeen. Zorg dat Bewaar geschiedenis bij sluiten van conversaties aangevinkt staat.

iMessage-bestanden overzetten

Je gaat nu de betreffende mappen kopiëren van de oude naar de nieuwe Mac. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een USB-stick gebruiken of de bestanden versturen via AirDrop.

Ga op je oude Mac naar de Finder. Klik in het menu op Ga > Ga naar map. Tik hier de volgende bestemming in: ~/Bibliotheek/Messages. Nu zie je de map Messages, met daarin de mappen Archive en Attachments en enkele andere bestanden. Open op de nieuwe map precies dezelfde map ~/Bibliotheek/Messages. Gooi de inhoud daarvan weg. Kopieer de complete inhoud van de map ~/Bibliotheek/Messages van de oude naar de nieuwe Mac. Herstart nu je nieuwe Mac.

Je nieuwe Mac heeft nu alle oude conversaties en bestanden in de nieuwe Berichten-app staan, waardoor je weer verder kunt gaan met chatten waar je gebleven was.

