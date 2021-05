Ben je een proefperiode gestart of ben je uitgekeken op Apple TV+? Zo kun je Apple TV+ opzeggen, zodat je niet (meer) hoeft te betalen. Want vanaf 1 juli moeten veel gratis kijkers betalen! Met dit stappenplan zeg je eenvoudig op.

Apple TV Plus opzeggen: zo doe je dat

Met Apple TV+ kijk je onbeperkt naar series en films die speciaal voor Apple gemaakt zijn. Apple TV+ kost €4,99 per maand, maar je kan in sommige gevallen ook gratis Apple TV+ kijken. Zo is er een proefperiode van 7 dagen en kun je een jaar gratis kijken bij aanschaf van een nieuw Apple-product. Wil je niet meer verder kijken, dan ben je hier aan het juiste adres als je Apple TV+ wil opzeggen.



Voor abonnees die vanaf de start van Apple TV+ in november 2019 hun één jaar gratis kijken activeerden, heeft Apple de periode verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent dat veel eerste abonnees vanaf de zomer van 2021 voor het eerst moeten betalen voor Apple TV+. Wil je dat niet, dan lees je in dit artikel hoe je Apple TV+ kunt opzeggen.



Apple TV+ opzeggen op iPhone en iPad

Om Apple TV Plus op te zeggen op je iPhone en iPad volg je dezelfde stappen als voor het opzeggen van App Store abonnementen. Dit doe je als volgt:

Ga op je iPhone of iPad naar de App Store. Tik in één van de tabbladen op je profielfoto rechtsboven. Kies voor Abonnementen. Selecteer Apple TV+ en tik op Zeg gratis proefperiode op/Zeg abonnement op.

Zie je de optie bij je profielfoto niet staan? Dan kan het ook via de instellingen:

Open de Instellingen-app en ga naar iTunes en App Store. Tik op je Apple ID bovenin en kies voor Toon Apple ID. Scroll naar Abonnementen en selecteer Apple TV+. Tik op Annuleer (proef)abonnement op de dienst op te zeggen.

Zodra je deze stappen volgt, wordt Apple TV+ direct stopgezet. Je kan niet meer kijken naar de series. Dat geldt ook voor gezinsleden die in Delen met Gezin zitten. Je kunt dus het beste vlak voor het einde van je proefperiode opzeggen, hoewel er ook gebruikers zijn die melden dat ze na het opzeggen nog kunnen kijken tot de proefperiode eindigt.

We hebben dit niet kunnen verifiëren, dus je kan het beste een herinnering zetten om je eraan te helpen herinneren. Heb je de gratis proefperiode van een jaar gestart nadat de dienst op 1 november 2019 van start ging en kun je tot 1 juli 2021 gratis kijken? Via deze opdracht zet je met één tik een herinnering en een agenda-melding voor halverwege juni 2021. Zeg je op voordat de proefperiode eindigt, dan hoef je dus niets te betalen. Het is helaas niet mogelijk om aan te geven dat de dienst niet automatisch verlengd mag worden.

Apple TV Plus annuleren op Apple TV

Wil je Apple TV+ opzeggen op de Apple TV (vanaf de vierde generatie), dan volg je deze stappen:

Open op je Apple TV de Instellingen-app. Ga naar Gebruikers en accounts en kies het account van de gebruiker die geabonneerd is op de dienst. Ga naar Abonnementen en selecteer Apple TV+. Klik onderaan op Zeg gratis proefperiode op/Zeg abonnement op.

Apple TV+ stopzetten op de Mac

Heb je ook een Mac, dan kan je ook vanaf daar Apple TV Plus stopzetten. Dit doe je als volgt:

Open de App Store en klik linksonder op je naam. Klik rechtsboven op Bekijk informatie. Bij het onderdeel Beheer klik je naast Abonnementen op de knop Beheer. Klik op Bewerk achter Apple TV+. Kies voor Zeg abonnement op.

Apple TV+ kost €4,99 per maand, dus als je Apple TV+ op tijd annuleert hoef je dit niet te betalen. Wil je er nog een maand of langer gebruik van maken, dan betaal je dus dit bedrag per maand. Hou er ook rekening mee dat als je gebruikmaakt van Delen met gezin, Apple TV Plus ook stopgezet wordt voor de andere gezinsleden.

Bekijk ook Apple TV+: alles over de films en series van Apple's videodienst Apple's tv-dienst Apple TV+ is sinds het najaar van 2019 beschikbaar, ook in Nederland en België. Het kost 4,99 euro per maand, maar er zijn ook mogelijkheden om gratis toegang te krijgen. Wat is zoal het aanbod van Apple TV Plus en welke films en series komen eraan? Lees hier alles over Apple TV+, de streamingdienst van Apple.

Overstappen op Apple One

Als je toch wil blijven kijken, maar €4,99 per maand te duur vind, zou je ook Apple One kunnen overwegen. Dat is een alles-in-één bundel waarin meerdere Apple-diensten gecombineerd zijn. Je hebt twee opties: individueel en gezin. In individueel zitten Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ en 50GB iCloud-opslag voor €14,95 per maand. Apple Arcade en Apple TV+ zijn in dat geval ook met gezinsleden te delen. Wil je ook Apple Music en 200GB iCloud-opslag delen met gezinsleden, dan kan je kiezen voor de gezinsbundel van €19,95 per maand.