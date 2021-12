Slimme mappen op de Mac gebruiken

Op de Mac kun je slimme mappen maken, die automatisch inhoud verzamelen op basis van regels die je hebt ingesteld. Wil je alle foto’s met het woord ‘hond’ in de bestandsnaam bij elkaar zien? Dan regel je met een slimme map. Het werkt op dezelfde manier als slimme afspeellijsten in de Muziek-app en iTunes. Je herkent een slimme map direct aan de paarse map met het tandwiel. In dit tipartikel leggen we uit hoe slimme mappen werken en wat je ermee kunt.

Slimme mappen in macOS als alternatief voor tags

In de Finder van macOS (sinds Mavericks) kun je tags gebruiken om snel bestanden te vinden. Deze functie is erg handig, maar heeft ook enkele nadelen. Zo moet je tags handmatig toevoegen aan bestanden, want macOS doet het niet automatisch. Zonder tags krijg je geen resultaten te zien.

Er is een betere oplossing. macOS heeft een functie waarmee je een map automatisch bestanden kan laten sorteren: de slimme map.

Wat is een slimme map?

Een slimme map is een map die zelf zijn eigen inhoud verzamelt op basis van de regels die jij hebt ingesteld. De bestanden die de map verzamelt blijven op hun oorspronkelijke plek staan. Dat betekent dat als je een bestand in slimme map verwijdert, het bestand in de prullenmand terecht komt. Maar als je de slimme map zelf verwijdert, gebeurt er niets met de bestanden die nog op hun oorspronkelijke plek op je Mac staan. Zo kun je zelf een mappensysteem slim organiseren zonder dat je bang hoeft te zijn dat je informatie kwijt raakt.

Slimme mappen maken in macOS

Ga naar het programma Finder en gebruik de sneltoets Option+Cmd+N of ga naar Archief > Nieuwe slimme map. Nu verschijnt er een nieuw Finder-venster genaamd ‘Slimme map’ waarmee je de regels voor de slimme map kunt gaan instellen. Druk op de plus-knop, die naast Bewaar staat. Voeg nu een regel toe waardoor de map automatisch alle documenten toont die aan de regel voldoen. De resultaten krijg je meteen te zien. Voeg een extra regel toe door op de plus-knop naast de huidige regel te drukken. Voeg zoveel regels toe als je nodig hebt. Met de min-knop verwijder je een regel voor de slimme map. Ben je tevreden? Vergeet dan niet op Bewaar te klikken, zodat je de slimme map kunt opslaan op je Mac. Kies een logische naam en een plek waar je de slimme map wil bewaren.

Veel mogelijkheden voor slimme mappen op de Mac

Het aardige van de slimme mappen is, dat je de regels zo precies kunt instellen als je zelf wilt. Zo kun je bijvoorbeeld een plek maken waar de programma’s zijn verzameld die je iedere week gebruikt. Organiseer je handmatig je foto’s op de Mac? Dan zul je het erg handig vinden om te weten dat er veel specifieke zoekcriteria voor foto’s zijn.

Je kunt een slimme map naar de zijbalk of naar de dock slepen, zodat je snel toegang hebt. Ook kun je later de regels voor een slimme map aanpassen, bijvoorbeeld als je ontdekt dat de automatische verzameling niet helemaal oplevert wat je had verwacht.

