Siri kan razendsnel herinneringen, timers en wekkers instellen. In dit artikel laten we zien hoe je met Siri snel herinneringen en timers instelt, zowel op je iPhone als op de Apple Watch.

Je kunt met Siri razendsnel herinneringen, timers en alarmmeldingen instellen op je iPhone. Het gaat vaak sneller dan handmatig naar de betreffende app gaan en een nieuwe herinnering of timer aanmaken. Je hoeft namelijk niet naar de app te navigeren en de gewenste functie te vinden. In plaats daarvan zeg je meteen tegen Siri wat je wilt doen. De meeste functies werken op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Vanaf macOS Ventura werkt de Mac ook met timers en wekkers.

Siri: herinneringen instellen met je stem

Je kunt met Siri verschillende soorten herinneringen instellen, bedoeld voor een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie. Het is ook mogelijk om gewoon een herinnering in te stellen zonder een specifieke tijd of locatie te noemen.

Gewone herinnering

Wil je gewoon een herinnering instellen en maakt het je niet uit of je deze op een specifiek tijdstip ontvangt, dan kan dat. Zeg dan simpelweg tegen Siri: “Herinner mij aan mijn moeder bellen” (of natuurlijk iets anders). Siri zal er wel een tijdstip aan koppelen wat een paar uur later is, maar dat maakt voor sommige herinneringen niet uit.

Herinneringen voor een bepaald tijdstip

Is het wél belangrijk dat je een herinnering op een specifiek tijdstip ontvangt, dan kun je dat aangeven bij Siri. Dan zeg je bijvoorbeeld: “Herinner mij vandaag om half zes aan mijn moeder bellen”. Of je kunt een minder gespecificeerd tijdstip noemen, zoals “vanavond” of “morgenochtend”.

Herinnering voor een bepaalde locatie

Een handig alternatief voor herinneringen op een bepaald tijdstip zijn herinneringen gebaseerd op locatie. Het is eenvoudig om deze met Siri te maken. Zeg dan: “Herinner me aan mijn moeder bellen als ik werk verlaat”. Of juist als je ergens aankomt: “Herinner me aan de was opvouwen als ik thuiskom”. Het kan belangrijk zijn om je woon- en werkadres in je eigen contactkaart te zetten. Zo weet Siri waar je woont en werkt.

Wist je dat je zelfs een herinnering kunt ontvangen als je de auto in- of uitstapt? In onze tip lees je hoe herinneringen ontvangen in de auto werkt.

Bekijk ook Zo kun je een herinnering krijgen als je de auto instapt (of uitstapt) De Herinneringen-app kan je waarschuwen als je in de auto stapt, zodat je niet vergeet een bepaalde taak uit te voeren. Dit werkt als je over een autoradio met Bluetooth beschikt. Ook bij het uit de auto stappen kun je een herinnering ontvangen.

Herinnering aan lijst toevoegen

Heb je lijstjes in de Herinneringen-app staan? Dan kun je een herinnering die je via Siri maakt ook hieraan toevoegen. Heet je lijst bijvoorbeeld ‘Boodschappen’, dan kun je zeggen: “Voeg bananen toe aan boodschappenlijst”. De truc is om de naam van de lijst en het woord ‘lijst’ te zeggen. Bekijk ook eens onze tip over slimme lijsten in de Herinneringen-app.

Bekijk ook Zo werken de slimme lijsten in de Herinneringen-app Met slimme lijsten in de Herinneringen-app wordt je to-do-lijst automatisch gesorteerd, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen. In deze tip leggen we uit hoe je de slimme lijsten in de Herinneringen-app instelt.

Timers instellen met Siri

Timers zetten met Siri is eenvoudig. Zeg bijvoorbeeld tegen Siri “Zet een timer voor 3 minuten” of “Stel een timer in voor drie kwartier”. Siri zal de timer instellen en de klok meteen starten. Wil je de tijd van de timer aanpassen? Zeg dan tegen Siri “Wijzig timer in 1 minuut”. Ook hier begint Siri meteen met terugtellen. Deze functie is een handige uitkomst voor sporters en mensen die graag lekkere dingen bakken, want je hebt zo je handen niet nodig voor de timer. Het werkt uiteraard ook op de Apple Watch.

Vanaf macOS Ventura kun je deze functie ook op de Mac gebruiken. Deze versie komt in het najaar van 2022 uit voor geschikte Macs.

Wekker en alarm instellen met Siri

De meeste mensen gebruiken de alarm-functie van hun iPhone als wekker. Siri begrijpt deze verzoeken ook. Als je vraagt: “Hoe laat moet ik morgen opstaan?” Dan wordt je meteen verteld op welke tijd het wekker-alarm staat ingesteld. Je kunt ook bijvoorbeeld “Maak me morgen om half acht wakker” zeggen om een wekker-alarm in te stellen. Bovendien kun je met Siri meerdere wekkers instellen. Ook Siri op de Mac kan wekkers zetten vanaf macOS Ventura.

Heb je een HomePod (mini) in huis? Bekijk dan ook eens onze tip over persoonlijke verzoeken op de HomePod. Hiermee kun je ook je herinneringen instellen.

Bekijk ook Persoonlijke verzoeken op HomePod (mini): berichten versturen, notities maken en veel meer Hoe werkt de HomePod met berichten, notities, herinneringen en agenda-afspraken? In deze tip lees je over persoonlijke verzoeken op de HomePod (mini) en welke opdrachten je kunt geven om notities, berichten en herinneringen te maken en te bewerken. Bij elk onderwerp geven we suggesties voor vragen.