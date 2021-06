Een Mac gaat lang mee en levert tweedehands nog behoorlijk wat op. Ooit komt er een moment dat je je Mac aan iemand anders gaat geven of voor een leuk prijsje hebt verkocht. Hoe zorg je dan dat je Mac naar fabrieksinstellingen teruggaat en dat alles wordt gewist? Dit zijn de stappen!

Terugzetten zonder opnieuw installeren (nieuw in macOS Monterey)

Vanaf macOS Monterey heb je de mogelijkheid om je Mac te wissen zonder opnieuw macOS te installeren. De Mac heeft een optie gekregen om alle content en instellingen te wissen. Daarmee zijn al je persoonlijke gegevens en geïnstalleerde apps verdwenen, zonder dat je macOS opnieuw hoeft te installeren. Je behoudt dan het besturingssysteem dat al is geïnstalleerd. De opslag is al versleuteld op Mac-systemen met Apple Silicon of de T2-chip, dus het systeem kan snel en veilig worden gewist door gewoon de encryptiesleutels te wissen. Je vindt deze optie in de Systeemvoorkeuren en hebt hiervoor een admin-wachtwoord nodig.

Mac terug naar fabrieksinstellingen: zo werkt het

Hoe je je Mac naar fabrieksinstellingen terugbrengt zie je in onderstaande stappen. We beginnen met het maken van de allerlaatste backup voordat de Mac geheel wordt gewist. Je kunt ook kiezen voor het klonen van je harddisk, als je op een later moment met dezelfde bestanden verder wilt gaan. Daarna is het tijd om uit te loggen bij diverse diensten en vervolgens is het tijd om de harddisk te wissen. De nieuwe eigenaar kan daarna een schone installatie uitvoeren, waarbij de Mac weer zodanig aanvoelt alsof ‘ie net uit de doos kwam.

Stap 1: Backup maken

Onderstaande stappen gelden voor alle Macs met Big Sur of eerder. Voordat je je Mac van de hand doet maak je nog een allerlaatste backup met Time Machine, zodat je zeker weet dat je niets kwijtraakt:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren > Time Machine.

Selecteer een schijf en maak de backup.

Je kunt natuurlijk ook de bestanden en mappen van je bureaublad en Documenten naar een USB-stick kopiëren als dit de enige plek is waar je bestanden bewaart.

Wat je ook kunt doen is een app zoals SuperDuper of Carbon Copy Cloner gebruiken om de inhoud van je harde schijf of SSD te kopiëren naar een externe schijf. Dit zorgt ervoor dat je later nog steeds toegang hebt tot al je oude bestanden. Sla je alle bestanden op iCloud of een andere online opslagdienst op, dan kun je deze stap overslaan. Later kun je met de kloon een nieuwe Mac inrichten.

Stap 2: Uitloggen bij diverse diensten

Ben je niet van plan de Mac nog langer zelf te gaan gebruiken, dan zul je je moeten afmelden bij diverse diensten. Wil je de Mac zelf blijven gebruiken, dan kun je verder naar stap 3, het wissen van je schijven.

Zorg dat je Mac op internet is aangesloten. Meld je af bij apps en diensten die een abonnement vereisen, zoals Photoshop en Office. Sommige apps en diensten mag je maar op een beperkt aantal apparaten gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor Adobe- en Windows-producten, maar ook voor content die je met iTunes mag afspelen. Schakel iCloud en ‘Zoek mijn Mac’ uit. Dit doe je via  > Systeemvoorkeuren > iCloud. Vink de optie ‘Zoek mijn Mac’ uit. Log daarna uit bij iCloud. Je krijgt mogelijk wat pop-up vensters te zien voor bepaalde diensten, waarbij je de optie Verwijder van Mac kiest. De gegevens worden hiermee automatisch verwijderd. Gebruikte je FileVault, dan moet je met macOS recovery (hier meer info) een met FileVault versleutelde schijf wissen. Dit voorkomt dat de volgende eigenaar met datarecovery jouw oude bestanden kan achterhalen. Je vindt de instellingen van FileVault zelf via Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > tabblad FileVault.

Schakel iMessage uit door in de app te kiezen voor Berichten > Voorkeuren > Account. Tik op je iCloud-account en kies Log uit. Vervolgens verwijder je je Mac uit het supportprofiel en iCloud. Log in op iCloud.com met je Apple ID en ga naar Instellingen. Blader naar je apparaten en klik op de Mac die je niet meer wilt gebruiken. Verwijder het kruisje bij dit apparaat om het uit je iCloud te verwijderen. Koppel je Mac los van je Apple ID. Ga naar deze webpagina, log in met je Apple ID en navigeer naar Apparaten. Selecteer de Mac en klik op Verwijder Mac. We zijn bijna klaar! Navigeer naar de webpagina om je supportprofiel te beheren (die vind je hier). Blader naar Bekijk je apparaten, log in met je Apple ID en kijk of jouw Mac hier nog wordt genoemd. Zo niet, dan is de Mac al losgekoppeld van je Apple ID. Waarschijnlijk is je Mac gemachtigd voor allerlei iTunes-content. Dat heb je niet meer nodig als je je Mac van de hand doet. Ga daarom in iTunes naar Store > Trek machtiging voor deze computer in. Je hoeft niet af te melden voor Apple Music.

Stap 3: Harddisk wissen

De volgende stap is het veilig wissen van de harddisk. Dit werkt als volgt:

Start de herstelmodus.

Voor een Mac met Intel-chip : Start je Mac opnieuw op en hou vervolgens de toetscombinatie Command + R ingedrukt.

: Start je Mac opnieuw op en hou vervolgens de toetscombinatie ingedrukt. Voor een Mac met Apple Silicon: Schakel de Mac in en houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat je het venster met opstartopties ziet, dat een tandwielsymbool met het label Opties bevat. Selecteer Opties en klik op Ga door.

Gebruik het Schijfhulpprogramma om de harddisk te wissen. Dit werkt als volgt: ga naar Programma’s > Hulpprogramma’s > Schijfhulpprogramma en selecteer je harde schijf. Selecteer de gewenste schijf en geef aan dat je de schijf wil unmounten en daarna wissen. Geef vervolgens aan dat je macOS opnieuw wilt installeren.

Je leest alles over een schone macOS installatie in onderstaande tip:

Wil je je iPad of iPhone naar fabrieksinstellingen terugzetten, dan hebben we daarvoor een aparte tip.

