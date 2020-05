Op de Mac is het mogelijk om, met behulp van de standaard Mail-app, een mailtje vast te zetten op je bureaublad. Zo word je bij het opstarten van je Mac direct herinnerd aan dat ene belangrijke mailtje van je baas of iemand anders.

Mail vastzetten op bureaublad

Om deze tip te gebruiken moet je gebruik maken van de standaard Mail-app. De plaknotities zijn al ingebouwd, je hoeft er dus niets voor te installeren. Lees hieronder hoe je een e-mail vastzet en dit naar eigen wens kunt opmaken. Hieronder leggen we aan je uit hoe je een mail vastzet en hoe je dit naar eigen wens kunt opmaken.

Ik wil een mail vastzetten

Heb je een mailtje gekregen wat je vast wil zetten? Het werkt als volgt:

Klik linksboven in het menu op Mail. Ga naar Voorzieningen. Klik vervolgens op Maak nieuwe plaknotitie aan.

Je krijgt nu een typische post-it op je bureaublad, die je helemaal naar eigen wens kunt bewerken. Bovenin komt de meta-informatie van je mail te staan, zoals de afzender en het onderwerp.

Hoe kan ik een plaknotitie bewerken?

Je kunt de plaknotitie instellen met een door jou gekozen lettertype. De app ondersteunt basislijnen om te bepalen hoe hoog je een teken wil hebben op de regel, zoals dat gebruikelijk is bij bijvoorbeeld een vierkante meter aanduiding (m²). Maar er is meer.

Hieronder staan de verschillende functies van de tekstopmaak in Plaknotities:

Lettertype aanpassen (grootte, soort en kleur)

Kleur van de notitie aanpassen

Foto’s invoegen

Hyperlinks invoegen

Notitie printen

Al deze functies zijn beschikbaar vanuit de menubalk in de Plaknotities-app. Zo kun je precies noteren op een manier die voor jou duidelijk is.

Op iCulture hebben we nog meer tips om het gebruik van de standaard Mail app prettig te maken. Meer daarover lees je in onze gids: alles over e-mailen met Apple Mail voor macOS.