Google Maps voor rolstoelgebruikers

Ga je op pad met je rolstoel en wil je dat de reis en/of bestemming rolstoelvriendelijk is? Dan is Google Maps je vriend. Bij veel winkels, restaurants en andere drukbezochte plekken kun je zien of er aan rolstoelgebruikers is gedacht. Google Maps laat zien of de ingang rolstoeltoegankelijk is, of er een lift is en hoe het zit met toiletten en parkeren. Ook bij het plannen van een route met het OV kan Google Maps je vertellen of er aan rolstoelgebruikers is gedacht. Gek genoeg vind je deze informatie niet in Apple Kaarten.

Rolstoelinfo inschakelen in Google Maps

Deze informatie kan ook handig zijn voor mensen die slecht ter been zijn, met krukken lopen, met een kinderwagen of met grote koffers reizen. Helaas kan Google Maps je nog niet laten zien of een locatie ook geschikt is voor mensen met een visuele beperking , maar wat niet is kan nog komen.

De informatie voor rolstoelgebruikers staat niet standaard ingeschakeld. Je zult dus zelf even de schakelaar moeten omzetten:

Open Google Maps op je iPhone. Ga naar je profiel door rechtsboven op je foto te tikken. Kies Instellingen > Toegankelijkheid. Zet de schakelaar aan bij Toegankelijke plaatsen.

Google houdt wel een slag om de arm. Zo kan de informatie afwijken van de werkelijke omstandigheden. Bij de Apple Store in Amsterdam wordt bijvoorbeeld gemeld dat er aan parkeren is gedacht, maar voorzover wij weten zijn er geen geschikte parkeerplaatsen voor de deur. Je zult verderop moeten parkeren. De ingang en liften zijn gelukkig wel rolstoelvriendelijk.

Bij het opzoeken van locaties zie je in het overzicht een rolstoelicoon met de aanwezige voorzieningen.

Rolstoeltoegankelijke routes plannen met Google Maps

Wist je dat je in Google Maps ook rolstoelvriendelijke routes kunt plannen? Dit werkt heel eenvoudig en kan ook nuttig zijn voor mensen die met een kinderwagen op stap gaan. Andere apps waarmee je rolstoelvriendelijke routes met het OV kunt plannen zijn 9292 en de NS-app.

Zo plan je een rolstoelvriendelijke route met Google Maps:

Plan een route met Google Maps op je iPhone. Kies voor een reis met het openbaar vervoer. Tik rechtsboven op de drie puntjes (achter je vertreklocatie). Tik op Opties. Zorg dat Rolstoeltoegankelijk is aangevinkt.

De informatie voor deze routes wordt voornamelijk geleverd door Local Guides, dus ben je het er niet mee eens dan kun je een foutmelding indienen of zelf Local Guide worden om de rolstoelvriendelijke OV-routes en locaties in jouw woonplaats in kaart te brengen.

Daarnaast kan Google Street View handig zijn om vooraf te kijken of er misschien een krappe ingang is, of er liften op straatniveau zijn en of er rolstoelvriendelijke parkeerplekken voor de deur zijn.

