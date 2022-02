Om contacten die opgeslagen staan op je simkaart te importeren naar de contactenlijst van je iPhone, zijn maar een paar stappen nodig. In deze tip leggen we je uit hoe je simcontacten importeert naar je iPhone.

Simcontacten importeren

Het komt eigenlijk zelden meer voor dat je contacten van je simkaart importeert. De meeste mensen gebruiken iCloud of Google voor het opslaan van hun adressenlijst en als je naar een andere smartphone overstapt importeer je ze gewoon vanuit die online diensten. Stap je echter over van een behoorlijk antieke mobiele telefoon naar een iPhone, dan kan het zijn dat er nog contactgegevens op de simkaart opgeslagen staan. Die kun je gemakkelijk importeren naar het adresboek van je iPhone.

Simkaart-contacten importeren

Je vindt de optie om simcontacten te importeren in de Instellingen-app van de iPhone. Het duurt maar een paar seconden en je hoeft er bijna niets voor te doen.

Zo kun je simcontacten importeren:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Kies de optie Contacten. Onderaan vind je de optie Importeer simcontacten. Tik erop en de simcontacten worden geïmporteerd en opgeslagen in je adresboek.

Als je contacten ingeschakeld hebt in iCloud, dan worden de geïmporteerde contacten ook meteen in de contactenlijst van je andere apparaten gezet. Hierdoor hoef je de simcontacten niet handmatig over te plaatsen naar je Mac of iPad.

Contacten overzetten via gratis online diensten

Er is een modernere en betere manier om contacten van een andere smartphone te importeren: door ze te synchroniseren met het Apple iCloud-adresboek of met Google Contacten. De meeste mensen hebben wel een account bij Apple of Google en beide bedrijven bieden je de mogelijkheid om een adressenlijst aan te maken.

Stap je over naar een andere smartphone, dan hoef je alleen maar het account toe te voegen en te zorgen dat de schakelaar voor Contacten aan staat (zie afbeelding hierboven). Je doet dit in de Instellingen-app op je iPhone bij Contacten > Accounts. Kies het gewenste account waar je je adressen bewaart en zet de schakelaar bij Contacten aan.

Meer tips over het adresboek op je iPhone vind je hier:

