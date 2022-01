We krijgen regelmatig vragen van iCulture-lezers hoe je op de iPhone bepaalde handelingen uitvoert. In dit overzicht zetten we 10 basistips voor iPhone-bezitters die iedereen zou moeten kennen.

10 iPhone basistips die iedereen moet kennen

Of je nu al jarenlang een iPhone gebruikt of pas net je allereerste nieuwe iPhone gekocht hebt, soms kan het goed zijn om even je geheugen op te frissen met wat handige iPhone tips. In dit artikel zetten we daarom tien basistips op een rijtje die iedere iPhone-gebruiker zou moeten kennen. Van het maken van een screenshot tot het sneller typen van punten en komma’s: met deze 10 iPhone-tips voor beginners maak je een vliegende start. Welke van deze iPhone basistips ken jij al?

#1 Screenshots maken op iPhone (en snel delen)

We beginnen met één van de handigste iPhone basistips. Als je iets op het scherm van je iPhone leest en je wil dat graag doorsturen, hoef je geen ander toestel erbij te pakken om er een foto van te maken. Je kan eenvoudig een screenshot maken op je iPhone, zodat er een afbeelding van je huidige scherm opgeslagen wordt. Afhankelijk van het model iPhone gebruik je de thuisknop of een volumeknop, in combinatie met de sluimerknop.

Lees meer in onze tip hoe je een iPhone-screenshot maakt. Wist je dat je de screenshot ook supersnel kan delen door de miniatuur in de linker benedenhoek ingedrukt te houden? Je komt dan meteen in het deelmenu terecht. Na het maken kun je ook in een handomdraai screenshots bewerken op je iPhone.

Bekijk ook Screenshot maken op iPhone en iPad: zo werkt het Soms wil je anderen laten zien wat er op het scherm van jouw iPhone te zien is. Je kunt dan een screenshot (schermafbeelding) maken. In deze tip leggen we uit hoe je screenshots kunt maken op iPhone en iPad, ook extra lange!

#2 Sneller punten en hoofdletters typen

Het iPhone-toetsenbord bevat handige trucjes. In de instellingen is een optie verstopt waarmee je een stuk sneller punten een hoofdletters op de iPhone typt. Je hoeft dan alleen maar twee keer op de spatiebalk te tikken om een punt te zetten, waardoor je meteen verder kan gaan met typen. Je hoeft dan dus niet meer te wisselen naar een ander toetsenbord. En als je de hoofdletteroptie ook ingeschakeld hebt, hoef je ook niet meer op de Shift-toets te drukken.

Bekijk ook Sneller punten en hoofdletters typen op iPhone- en iPad-toetsenbord Het intikken van punten en en hoofdletters op het iOS-toetsenbord kan omslachtig zijn, omdat je steeds van het QWERTY- naar het numerieke toetsenbord moet omschakelen. Maar het kan sneller!

#3 Favoriete websites openen

Iedereen heeft zo zijn of haar favoriete websites en op de iPhone zijn er meerdere manieren om deze snel te openen. Er zijn drie mogelijkheden: toevoegen aan je favorieten, een bladwijzer maken of een snelkoppeling op het beginscherm zetten. Op deze manier open je razendsnel je favoriete website, zonder dat je telkens het adres in hoeft te voeren.

Bekijk ook Favoriete websites snel openen in Safari op iPhone en iPad Een eigen startpagina instellen is niet mogelijk in Safari op de iPhone. Maar er zijn wel drie andere manieren om snel toegang te krijgen tot je favoriete websites, bijvoorbeeld met een bookmark of snelkoppeling op je beginscherm. Deze tip legt uit hoe je dat doet.

#4 Doe meer met de iPhone-knoppen

De knoppen van je iPhone kun je gebruiken voor heel veel verschillende toepassingen. Je gebruikt ze bijvoorbeeld voor het resetten van je iPhone, maar ook voor het maken van een foto of het activeren van Siri. En met een iPhone met thuisknop kun je nog veel meer acties uitvoeren. Kende jij alle mogelijkheden van je knoppen al?

Bekijk ook Doe meer met iPhone-knoppen Doe meer met de knoppen van de iPhone: ontdek wat thuisknop, zijknop, sluimerknop en de volumeknoppen doen en welke functies ze nog meer hebben.

#5 Apps geforceerd afsluiten (en waarom je dat beter niet moet doen)

Heel veel mensen hebben de gewoonte om hun apps na elke sessie helemaal geforceerd af te sluiten. Zo ziet de appkiezer er mooi opgeruimd uit, maar je kunt dit beter niet doen. Het geforceerd afsluiten van apps bespaart namelijk geen batterij, maar kost juist extra stroom. Zodra je een afgesloten app weer opnieuw opstart, moeten gegevens weer opnieuw opgehaald worden. Dit kost meer batterij dan het uit de slaapstand halen van een app die nog gewoon in de appkiezer staat. Zodra je een app op de iPhone afsluit, wordt deze namelijk automatisch in een soort slaapstand gezet. Je moet daarom iPhone-apps alleen geforceerd afsluiten als deze actief in de achtergrond draait (bijvoorbeeld een navigatie-app) of als een app niet goed functioneert.

Bekijk ook Zo sluit je apps op de iPhone - en waarom je dat liever niet geforceerd moet doen Wil je een app sluiten om weer naar het beginscherm terug te keren? Of wil je een app compleet stoppen door deze uit het geheugen te halen? In deze tip lees je alles over apps afsluiten op je iPhone. Hoe doe je dat op de verschillende iPhone-modellen en wanneer heeft het zin om een app geforceerd te stoppen? Wij leggen het je uit.

#6 Tikfout in Rekenmachine-app herstellen

De standaard Rekenmachine op de iPhone wordt veel gebruikt. Of je nu even snel een simpele berekening wil maken of een ingewikkelde som wil oplossen, de rekenmachine komt op veel momenten goed van pas. Maar wist je ook dat je een tikfout in de Rekenmachine-app snel kan herstellen, zonder dat je het hele getal of zelfs de hele som opnieuw in hoeft te tikken? Door bovenaan het scherm naar links of rechts te vegen, voer je een correctie uit op het door jouw ingevoerde getal. Als je deze tip eenmaal kent, ga je hem ongetwijfeld gebruiken.

Bekijk ook Zo kun je snel een tikfout in de Rekenmachine-app herstellen Heb je een tikfout gemaakt in de Rekenmachine-app? Met een simpele beweging kun je elk cijfer dat je intoetst weer ongedaan maken, zodat je niet de complete som opnieuw hoeft in te voeren.

#7 Knippen, kopiëren en plakken

Bij het doorsturen van teksten komt de kopiëren en plakken-functie goed van pas. Deze tip ken je waarschijnlijk wel, maar is alsnog handig om je geheugen op te frissen. De iPhone (en ook de iPad) heeft uitgebreide opties om tekst te selecteren, te knippen, kopiëren en te plakken. Je doet dit door je vinger op een woord te houden of door er meet een vinger twee keer op te tikken, zodat meteen het juiste deel van je eigen getypte tekst geselecteerd wordt.

Een handige tip voor Safari is dat je een gekopieerde link meteen snel kan bezoeken door in Safari de adresbalk ingedrukt te houden te kiezen voor Plak en bezoek. Heb je een gewone tekst gekopieerd, dan kun je deze meteen opzoeken met je zoekmachine op dezelfde manier. Google is standaard ingesteld als zoekmachine.

Bekijk ook Knippen, plakken en kopiëren op iPhone en iPad Op iPhone en iPad kun je stukken tekst kopiëren, knippen en plakken. Hoe werkt het kopiëren en plakken van tekst? Hoe werken de nieuwe acties voor kopiëren en plakken vanaf iOS 13? In deze tip lees je alles over bewerken van tekst op iPhone en iPad.

#8 SOS-noodmelding kan levens redden

De iPhone is niet alleen apparaat om productief mee te werken, een spelletje te spelen of contact te houden met je vrienden en familie. Met SOS-noodmelding kan de iPhone ook levens redden. Dankzij deze functie bel je snel met 112 en deel je automatisch je locatie met contacten die je in je noodgevallenlijstje gezet hebt. In gevallen waarin secondes van levensbelang zijn, kan SOS-noodmelding op de iPhone van cruciaal belang zijn. Zorg er daarom voor dat je alles goed ingesteld hebt, ook al heb je het hopelijk nooit nodig.

Je kunt eveneens een Medische ID instellen op de iPhone. Mocht je ooit hulp nodig hebben van ambulancepersoneel, dan kunnen ze zonder jouw toegangscode snel zien of ze rekening moeten houden met bepaalde medicatie of allergieën. Je leest erover in onze tip.

Bekijk ook SOS-noodmelding op de iPhone: snel het alarmnummer 112 bellen Zit je in een noodsituatie? Met SOS-noodmelding op de iPhone kun je razendsnel met 112 bellen en worden je contacten op de hoogte gehouden van de situatie. Lees hier hoe je SOS-noodmelding instelt en gebruikt.

#9 Meldingen uitschakelen

Je bent misschien geneigd om elke app toestemming te geven om jou meldingen te sturen. Maar bij sommige apps kom je er al snel achter dat ze je om de haverklap een pushbericht sturen. In een paar stappen schakel je meldingen van apps op de iPhone uit. Dit kan je rechtstreeks vanaf een melding doen, maar ook via de instellingen. Je kan daar kiezen om meteen alle notificaties uit te schakelen of om ze stil af te laten leveren. Het voordeel hiervan is dat je ze wel ontvangt, maar dat je er geen trilsignaal of geluidje van krijgt.

Bekijk ook Notificaties uitschakelen op iPhone en iPad: zo doe je dat op twee manieren Word je gek van al die notificaties die je de hele dag door op je iPhone en iPad krijgt? Schakel dan meldingen uit! In deze tip lees je hoe je op allerlei manieren je pushberichten kan uitschakelen.



Voor je contacten stel je op je iPhone een foto in, zodat je ze snel herkent in je adresboek of favorietenlijst. Maar door een juiste foto in te stellen, zorg je ervoor dat deze schermvullend getoond wordt zodra diegene jou belt. Dit ziet er mooi uit en je ziet meteen aan het plaatje wie jou probeert te bereiken. In onze tip lees je meer over schermvullende contactfoto’s op de iPhone en iPad.

Bekijk ook Zo stel je schermvullende contactenfoto's in op je iPhone Door een foto toe te voegen aan je contacten, zie je direct wie er belt zodra je een binnenkomend telefoongesprek krijgt. Deze foto's kun je zowel klein als schermvullend laten weergeven.

Wil je naast deze basistips voor de iPhone meer weten over het onderwerp iPhone voor beginners? Onze gids voor iPhone-beginners helpt je op weg bij je eerste iPhone. Van handige apps tot belangrijke functies: deze gids helpt je op weg.

Bekijk ook iPhone voor beginners: eerste hulp voor nieuwe gebruikers Ben je een beginnende iPhone-gebruiker en heb je wel wat hulp nodig? Met deze iPhone tips voor beginners helpen we je op weg! Ontdek snel hoe je alles makkelijk instelt, waar je terecht kunt met problemen en waar je informatie vindt. We helpen je als beginnende iPhone-bezitter bij de eerste stappen. Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!