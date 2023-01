Nu Fitbit is overgenomen door Google vind je het misschien tijd om je Fitbit-account te verwijderen en je data te wissen van je device. Dat kan heel eenvoudig, zowel via de app als de website.

Update 4 januari 2022: Fitbit heeft het verplicht gebruik van een Google-account in gang gezet. Daardoor zul je altijd een bestaand Google-account moeten gebruiken en gaandeweg zal dit steeds verder worden aangescherpt totdat in 2025 alleen nog Google-accounts zijn toegestaan. Op termijn zul je ook toestemming moeten geven om je Fitbit-data over te hevelen van Fitbit naar Google.

Fitbit-account opzeggen en data verwijderen

Ben je klaar met Fitbit omdat je de nauwe samenwerking met Google niet prettig vindt? Of misschien gebruik je je Fitbit niet meer omdat je een Apple Watch hebt gekocht? Het kan ook zo zijn dat je nog een Fitbit-account van jaren geleden hebt, toen je nog een Fitbit fitnesstracker had? Welke reden je ook hebt, als je je Fitbit-account wil wissen kun je dat op twee plekken doen.

Hoe lang blijven Fitbit-data bewaard?

Als je je Fitbit-account opzegt worden je gegevens niet meteen gewist. Fitbit geeft je nog een week de tijd om terug te komen en je data te herstellen. Dit is gedaan omdat mensen soms in een emotionele stemming hun account wissen en zich op een later moment toch weer bedenken. Je hebt in deze periode van 7 dagen ook de mogelijkheid om je data op te vragen.

Na deze periode krijg je geen mogelijkheid meer om te herstellen. De gegevens kunnen daarna nog wel een tijdje op de servers van Fitbit blijven staan. Ze zullen meestal binnen een maand (30 dagen) tot drie maanden (90 dagen) voorgoed worden gewist.

In de Privacy Policy van Fitbit kun je dit allemaal nalezen.

Fitbit-account verwijderen in de app

Zo kun je je account verwijderen vanuit de Fitbit-app op iOS:

Open de Fitbit-app en tik op je profielfoto>. Blader omlaag en tik op Accountinstellingen. Kies Account verwijderen en bevestig je keuze.

We raden aan om ook te controleren welke apps van derden je toegang hebt gegeven tot jouw Fitbit-data. Wellicht zijn dit oude apps die je nooit meer gebruikt, terwijl de makers van deze app nog wel steeds jouw data binnenkrijgen.

Fitbit-account verwijderen via de website

Heb je de Fitbit-app niet meer, dan kun je je account ook verwijderen via de website van Fitbit. Bovendien kun je hier wat gemakkelijker je data exporteren, zodat je ze op een andere manier kunt gebruiken.

Ga naar fitbit.com in je webbrowser. Rechtsboven klik je op het icoon van een poppetje om in te loggen. Ga naar je Dashboard. Bij Gegevensexport kun je aangeven welke data je wilt exporteren. Bij Gegevens beheren kun je aangeven welke apparaten je data mogen ophalen. Bij Applicaties kun je het delen van data met allerlei andere apps intrekken. Blader door de andere opties en kies wat je wilt doen.

Fitbit resetten en wissen

Om je privacy te beschermen is het ook belangrijk om je Fitbit-fitnesstracker of smartwatch te wissen voordat je deze doorverkoopt of weggeeft. Dit is per model anders.

Op de meeste Fitbit-modellen open je hiervoor de Instellingen-app en ga je naar Apparaatinfo > Fabrieksinst., maar kijk vooral ook even in de handleiding op internet om de stappen te achterhalen.

Zoek je een vervanger voor je Fitbit-smartwatch of -fitnesstracker en vind je privacy belangrijk, dan kun je beter kiezen voor een Apple Watch. De Apple Watch Ultra is speciaal bedoeld voor duursporters en extreme sporters, maar ook op de gewone Apple Watch vind je heel wat functies. Wil je gewoon lekker kunnen sporten, stappen tellen en aan je beweging werken, dan is de goedkoopste Apple Watch SE al voldoende.

