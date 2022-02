Zorg dat je geen dubbele muzieknummers in je bibliotheek hebt door ze op te zoeken en te verwijderen. We leggen uit hoe dit werkt bij de Muziek-app en bij iTunes.

Dubbele nummers opsporen

Er bestaat speciale software waarmee je dubbele nummers in iTunes en de Muziek-app kunt vinden. Maar het kan ook met functies die standaard al in macOS zitten. Hieronder leggen we uit hoe het werkt. Heb je een nieuwere versie van macOS (vanaf Catalina 10.15), dan zul je de Muziek-app gebruiken. Bij oudere macOS-versies en op Windows gebruik je iTunes.

Zoeken naar dubbele muzieknummers

Of je nu de Muziek-app of iTunes gebruikt, de stappen zijn in beide gevallen hetzelfde. Je kunt in je muziekbibliotheek zoeken naar dubbele nummers.

Open de Muziek-app (of iTunes). Klik op een van de onderdelen onder Bibliotheek, bijvoorbeeld Albums of Nummers. Ga naar Archief > Bibliotheek > Toon dubbele onderdelen.

Sorteer nu de nummers op verschillende manieren, zodat je kunt zien welke dubbel zijn. Verwijder de nummers die je niet langer wilt hebben.

Om zeker te weten dat het dezelfde nummers zijn let je op de lengte van de track en de naam van het album. Selecteer niet alle nummers om vervolgens alles te wissen. Je kunt dit beter per stuk doen. Let ook op of het nummer dat je wilt weggooien misschien in een afspeellijst zit en of je er een sterrenwaardering aan hebt gegeven. Kijk ook naar de bitrate (hoger is beter) en hoe vaak je de betreffende track hebt beluisterd. Een vaker beluisterde track zal vaker in een afspeellijst zitten.

Het grootste probleem bij deze methode is dat het nummers kan tonen die niet daadwerkelijk dubbel zijn. Er kunnen twee heel verschillende versies van dezelfde track in jouw bibliotheek zitten. Met exact identieke nummers ben je beter af.

Exact identieke nummers vinden

Soms lijken twee nummers hetzelfde, maar zijn ze toch verschillend. Het kunnen bijvoorbeeld verschillende uitvoeringen van hetzelfde nummer zijn, zoals een live-optreden. Wil je zeker weten dat je alleen exact identieke nummers wist, dan moet je het volgende doen.

Houd de Options-toets ingedrukt en ga naar Archief > Bibliotheek. Nu kies je Toon exact dubbele onderdelen.

Dubbele muzieknummers in iTunes voor Windows

In de Windows-versie van iTunes doe je het volgende:

Voor dubbele muzieknummers kies je Bestand > Bibliotheek > Dubbele onderdelen tonen.

Exact dubbele muzieknummers vind je door de Shift-toets ingedrukt te houden en vervolgens te kiezen: Bestand > Bibliotheek > Exacte dubbele onderdelen tonen.

Meer tips over de Muziek-app vind je hier: