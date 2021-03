Word je vaak lastiggevallen door onbekende bellers en telefoontjes van spammers of telemarketeers? Je iPhone kan dit soort nummers herkennen en stil houden, maar dan moet je het wel even inschakelen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Spamtelefoontjes blokkeren op je iPhone

Heb je last van vervelende spamnummers of telemarketeers die jou bellen, of gebeurt het vaak dat je door een onbekend nummer wordt gebeld, dan kun je dit soort nummers voortaan stilhouden of blokkeren. Sinds iOS 13 is hiervoor een schakelaar toegevoegd die ervoor zorgt dat onbekende bellers automatisch naar de voicemail worden gestuurd. Dat bespaart je tijd en energie. In deze tip lees je hoe dit werkt met de standaardfunctie in iOS. Daarnaast zijn er speciale apps die proberen om spamtelefoontjes te blokkeren.

Onbekende bellers stilhouden in iOS 13

Als iemand jouw telefoonnummer heeft, kan hij of zij jou altijd bellen (tenzij je het desbetreffende telefoonnummer geblokkeerd hebt). Dat geldt ook voor ongewenste bellers. Op de iPhone is standaard een functie aanwezig om onbekende nummers te blokkeren.

Zo schakel je het in:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Blader naar Telefoon. Zet de schakelaar aan bij Houd onbekende bellers stil.

Onbekende bellers worden nu meteen doorgestuurd naar de voicemail, zodat je niet meer wordt lastiggevallen. De functie is eigenlijk slimmer dan je denkt. Volgens Apple wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om nummers te herkennen die in je Mail- en Berichten-app staan, dus niet alleen de mensen in je contactenlijst.

Daardoor kunnen mensen die je kent je nog steeds bereiken, zelfs als ze niet in je adresboek staan. Als het goed gaat mis je geen belangrijke gesprekken meer, terwijl onbelangrijke bellers je niet meer lastig vallen. Hou er wel rekening mee dat je op deze manier een telefoontje kunt missen, bijvoorbeeld als een vriend je vanaf een vaste lijn in het buitenland probeert te bellen. Houd dus je voicemail in de gaten en kijk regelmatig even in de lijst van binnengekomen gesprekken of je misschien een telefoontje bent misgelopen.

Heb je de functie nog niet ingeschakeld? Dan krijg je iOS 14.5 in de Telefoon-app in het tabblad Recent een melding van deze feature. Je krijgt meteen de mogelijkheid om onbekende bellers stil te houden, zonder dat je daarvoor naar de instellingen hoeft. Met deze melding wil Apple haar gebruikers bewust maken van het bestaan van deze functie.

Onbekende nummers blokkeren met apps

Het is ook mogelijk om met apps spamnummers te blokkeren. Apps die deze functie ondersteunen, maken in feite gebruik van CallKit. Deze apps bevatten een database van nummers die bekendstaan als spam of afkomstig zijn van telemarketeers. Wat deze apps doen is kijken naar het nummer en deze vergelijken met hun interne lijst. Dit werkt dus iets anders dan Apple’s eigen app.

Op het toegangsscherm wordt dankzij CallKit aangegeven dat het waarschijnlijk om een spamnummer gaat. Het nummer kan door dit soort apps ook automatisch geblokkeerd worden. Deze apps krijgen overigens nooit toegang tot informatie over inkomende gesprekken. Voor callcentra of personen die anoniem bellen, werkt het helaas niet.

Veel van deze apps werken met een abonnementsmodel, maar er zijn ook enkele gratis opties. Hieronder vind je enkele apps die deze functie ondersteunen:

Truecaller (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Gratis te gebruiken, maar je dient je wel te registreren met je eigen telefoonnummer. Let op de privacy-aspecten (zie verderop)!

, iOS 11.0+) - Gratis te gebruiken, maar je dient je wel te registreren met je eigen telefoonnummer. Let op de privacy-aspecten (zie verderop)! Hiya: Spam Phone Call Blocker (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Hiya is ook gratis, maar vereist registratie met je telefoonnummer. Je kunt hier ook je eigen lijst van geblokkeerde nummers aanmaken.

+ , iOS 12.0+) - Hiya is ook gratis, maar vereist registratie met je telefoonnummer. Je kunt hier ook je eigen lijst van geblokkeerde nummers aanmaken. Numbo Call Blocker & Protect (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Eén maand gratis te gebruiken, daarna €10,49 per jaar. Let op: betaalde abonnement wordt automatisch verlengd na eerste gratis maand.

Als je één van deze apps geïnstalleerd hebt, moet je de functie inschakelen in de instellingen van je toestel:

Ga naar Instellingen > Telefoon. Kies voor Blokkeer en identificeer bellers. Deze optie is alleen zichtbaar als je een geschikte app hebt geïnstalleerd. Zet de schakelaar van de desbetreffende app aan. Via de knop Wijzig kun je de volgorde van de apps bepalen waarvan gekeken moet worden of het inkomende telefoonnummer in de database voorkomt.

Privacy-aspecten van spamoproepen-apps

Het is belangrijk om je te realiseren dat apps die spamtelefoontjes blokkeren ook wat nadelen hebben. Zo blijkt dat TrueCaller allerlei data uit adresboeken verzamelt, zowel van jezelf als van anderen. Daardoor kunnen jouw gegevens met naam en foto’s in de database van TrueCaller terechtkomen. Door TrueCaller te gebruiken en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je dus ook de privégegevens van alle contacten in je adresboek weg, waardoor hun privacy wordt aangetast.

Helaas heb je er weinig controle over, als anderen de app installeren en jouw privégegevens uploaden naar de TrueCaller-database. Dit is een aspect om rekening mee te houden. In dit artikel kun je er onder het kopje ‘TrueCaller Privacy Concerns’ meer over lezen.

Nog meer artikelen over het blokkeren van ongewenste personen: