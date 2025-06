Het bedieningspaneel in macOS Tahoe heeft een flinke upgrade gehad. Naast het Liquid Glass-design is er nog veel meer personalisatie mogelijk.

Een van de opvallendste verbeteringen aan macOS 26 Tahoe was het vernieuwde bedieningspaneel. In dit scherm kun je op dit moment al je schermhelderheid, volume, Focus-modus, muziek en meer regelen. Maar in macOS 26 Tahoe wordt er nog veel meer mogelijk. Dit onderdeel van macOS heeft een flinke makeover gekregen. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook wat betreft functionaliteit. In dit artikel zetten we alle vernieuwingen op een rij.

#1 Liquid Glass-design

Tijdens WWDC 2025 onthulde Apple macOS 26 Tahoe, met als een van de meest opvallende vernieuwingen het compleet vernieuwde Bedieningspaneel. Niet alleen het uiterlijk is onder handen genomen, ook de functionaliteit is flink uitgebreid.

Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op het zogeheten Liquid Glass-design, waarbij transparantie, diepte en subtiele animaties centraal staan. Regelaars lijken opgebouwd uit lagen glas, met reflecties en kleurverlopen die zich aanpassen aan de achtergrond van je bureaublad. Dit zorgt voor een moderne, bijna tastbare uitstraling die visueel in lijn ligt met andere elementen van het systeem.

#2 Pas het bedieningspaneel naar wens aan

Voor het vernieuwde Bedieningspaneel in macOS 26 Tahoe heeft Apple duidelijk inspiratie gehaald uit de flexibiliteit van het Bedieningspaneel in iOS 18. Gebruikers krijgen nu veel meer controle: je kunt eenvoudig regelaars toevoegen, verwijderen of herschikken, helemaal naar eigen voorkeur.

Het aanpassen werkt net zo intuïtief als op de iPhone. Zodra je de bewerkingsmodus inschakelt, kun je regelaars simpelweg verslepen naar de plek waar jij ze wilt hebben. Zo stel je in een handomdraai een paneel samen dat perfect aansluit op jouw gebruik.

In landen waar iPhone Mirroring beschikbaar is, gaat Apple zelfs nog een stap verder. Daar kun je er voor kiezen om regelaars van je iPhone direct in het macOS-bedieningspaneel te gebruiken – een slimme manier om beide apparaten naadloos samen te laten werken. Of en wanneer deze functie in Nederland beschikbaar komt, is op dit moment nog onduidelijk.

#3 Heel veel nieuwe standaardknoppen

Waar je in macOS 15 Sequoia nog beperkt was tot een beperkt aantal standaardregelaars die Apple vooraf had vastgelegd, biedt macOS 26 Tahoe aanzienlijk meer vrijheid. Gebruikers kunnen nu zelf bepalen welke regelaars zij willen toevoegen aan het Bedieningspaneel, wat zorgt voor een veel persoonlijkere en flexibelere ervaring. Je bent dus niet langer gebonden aan de vooraf ingestelde keuzes van Apple.

Of je nu snel de lampen in je huis wilt bedienen, Shazam wilt starten om een liedje te herkennen, of met één tik een spraakmemo wilt opnemen via de Dictafoon-app – het kan allemaal. Je stelt het Bedieningspaneel helemaal naar eigen wens samen, met precies de functies die jij het vaakst nodig hebt. Zo wordt het werken met je Mac efficiënter, persoonlijker én leuker.

#4 Regelaars van derden ook ondersteund

Naast dat je in macOS 26 Tahoe nieuwe standaardregelaars neer kan zetten in het bedieningspaneel is het ook mogelijk voor ontwikkelaars om eigen knoppen en widgets toe te voegen aan het bedieningspaneel. Hierdoor ben je niet langer beperkt tot Apple’s eigen regelaars, maar kun je ook direct interactie hebben met je favoriete apps van derden – allemaal vanuit één centraal punt op je Mac.

Stel je voor: een start/stop-knop voor je favoriete podcast-app, bediening van je slimme verlichting (buiten HomeKit) met één druk op de knop, of een widget die in één oogopslag de status toont van je weer-, agenda- of takenapp. Apple maakt dit soort integraties al mogelijk op de iPhone, waar je bijvoorbeeld een snelkoppeling naar je Bonuskaart in de Albert Heijn-app kunt plaatsen, of razendsnel Instagram kunt openen via een eigen regelaar.

Meer over macOS Tahoe 26

macOS Tahoe 26 is de grote nieuwe Mac-update van 2025. In macOS Tahoe 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s die veelal overeenkomen met iOS 26. De Mac krijgt ook nieuwe apps, zoals Telefoon en Dagboek. De geschikte toestellen van macOS Tahoe 26 zijn de meeste Macs uit 2019 en nieuwer. De beta van macOS Tahoe is beschikbaar, maar de release van macOS Tahoe 26 is pas in september.