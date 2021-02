Wisselen tussen meerdere accounts op je Mac

Wisselen tussen meerdere gebruikers op de Mac kan op verschillende manieren. De snelste manier is via de optie snelle gebruikersoverschakeling. Je hoeft je dan niet eerst uit te loggen of je Mac te herstarten om van gebruiker te veranderen. Je schakelt eenvoudig via het bedieningspaneel of de menubalk. In dit artikel leggen we je uit hoe je het instelt en gebruikt.

Snel schakelen via de Touch Bar

Heb je een MacBook met Touch Bar? Dan kun je nóg sneller schakelen dan we hieronder bespreken. Als de vingerafdruk van een andere gebruiker wordt gescand, schakelt de Mac meteen over naar dat account.

Snelle gebruikersoverschakeling instellen

Voordat je dat dit kunt instellen, moet je meerdere accounts op je Mac gebruiken. Daarover lees je meer in een afzonderlijk artikel.

Volg vervolgens deze stappen om het in te stellen:

Open Systeemvoorkeuren vanuit het Dock, via de menubalk of Spotlight.

Klik vervolgens op Dock en menubalk.

Scroll daarna in de linkerkolom iets naar beneden tot het kopje Snelle gebruikersoverschakeling.

Vink de optie Toon in bedieningspaneel aan om het wisselicoontje in het bedieningspaneel te laten zien. Klik op Toon in menubalk om op je eigen naam te klikken en te wisselen.

Op deze manier verander je razendsnel tussen gebruikers op je Mac.

Snel wisselen in gebruik

Als je nu het Bedieningspaneel op de Mac opent zul je onderin een icoontje zien. Klik hierop en je kunt snel wisselen naar een ander gebruikersaccount op de Mac. Zonder dat je eerst hoeft uit te loggen!

Een andere mogelijkheid op de Mac is een gastgebruiker inschakelen. In een aparte tip leggen we uit hoe je dit doet.