Heb je op de Apple Watch moeite om het juiste appicoontje aan te tikken, omdat de iconen zo klein zijn? Met deze truc kun je zorgen dat alle appiconen even groot zijn zodat je ze gemakkelijker kunt aantikken. Zo start je nooit meer de verkeerde app.

Apple heeft bij de Apple Watch gekozen voor een bijzonder startscherm voor apps: je ziet een raster van allemaal appicoontjes, waarvan de middelste wat groter zijn weergegeven. Dat ziet er leuk uit, maar is niet altijd handig. Je kunt echter zorgen dat alle appicoontjes even groot zijn, zodat je er makkelijker op kunt tikken. Deze tip legt uit hoe dat werkt.

Grote appiconen op de Apple Watch

Op de Apple Watch hebben de apps in het midden altijd de grootse iconen. Verder naar buiten toe worden de iconen steeds kleiner. Dit zorgt ervoor dat je ook bij een grote hoeveelheid apps wat beter overzicht houdt. Wanneer je met je vinger over het scherm veegt zal de grootte van de iconen veranderen, maar dan worden andere weer wat kleiner.

Misschien vind je het helemaal niet prettig en wil je het liefst appiconen van steeds hetzelfde formaat. Je kunt het (leuk bedoelde) effect van groter en kleiner wordende iconen gelukkig uitschakelen.

Appiconen op de Apple Watch steeds dezelfde grootte

Met deze stappen zorg je ervoor dat de iconen steeds op maximale grootte worden weergegeven:

Ga naar de Instellingen-app op de Apple Watch. Tik op Toegankelijkheid. Tik op de optie Verminder beweging en zet de schakelaar aan.

Vanaf nu zullen alle appiconen even groot zijn. Bovendien wordt de hoeveelheid animaties verminderd, waardoor je een wat rustiger beeld hebt. Zie je de ronde iconen niet? Dan heb je waarschijnlijk de lijstweergave op de Apple Watch ingeschakeld.

Je kunt deze optie ook inschakelen via de Apple Watch-app op de iPhone. Daarvoor ga je naar Mijn Watch > Toegankelijkheid > Verminder beweging en vervolgens schakel je de optie in. Dit vergt wel iets meer stappen.

Alternatief: lijstweergave

Vind je de weergave met appicoontjes onduidelijk, dan kun je ze ook in een alfabetische lijst bekijken. Hiervoor moet je de lijstweergave op de Apple Watch inschakelen. Je gaat hiervoor naar het raster met appiconen en drukt hard op het scherm. Vervolgens kies je Lijstweergave. Onderstaande tip legt het wat uitgebreider uit.

