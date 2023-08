Geen support meer op Twitter

Je was je er misschien niet zo van bewust dat je vragen aan Apple-medewerkers kon stellen via YouTube, maar op X (Twitter) is het account @AppleSupport al redelijk bekend. Je kunt er berichten naartoe sturen die door een menselijke Apple-medewerker gelezen en beantwoord worden. Vanaf 1 oktober stopt dit, heeft MacRumors vernomen. Er zullen geen medewerkers meer aanwezig zijn om je vragen te beantwoorden. Hetzelfde geldt voor vragen die je stelt onder video’s die op het Apple Support-kanaal op YouTube te vinden zijn en op de Apple Support Community.



Op het online discussieforum van Apple komt de betaalde functie van Community Specialist te vervallen. Je bent op het forum vanaf nu afhankelijk van andere gebruikers, die zin hebben om je te helpen. Maar je staat er toch niet helemaal alleen voor, want er zijn nog genoeg andere manieren om met Apple-medewerkers in contact te komen. Klanten die via de genoemde kanalen een vraag proberen te stellen krijgen een automatisch antwoord met opties hoe ze met Apple contact kunnen opnemen , bijvoorbeeld via de chat of telefoon.

Onrust bij social media-team

Honderden werknemers krijgen van Apple de mogelijkheid om over te stappen naar telefonische support, maar niet iedereen wil dit. Er zou enige onrust zijn ontstaan in het social media-team, omdat medewerkers niet mogen overstappen naar de chatdienst, tenzij dit medisch noodzakelijk is. Volgens een bron krijgen de getroffen medewerkers een training om voortaan telefonische ondersteuning te kunnen bieden. Dit is naar verwachting in november afgerond. Wie geen zin heeft om klanten telefonisch te woord te staan, zal buiten Apple naar werk moeten zoeken.

Eerder deze week vertelde Apple tijdens een bijeenkomst van medewerkers, dat klanten anno 2023 de voorkeur geven aan telefonische support. Apple bood sinds 2016 de mogelijkheid om vragen te stellen via X (Twitter), maar sinds de overname door Elon Musk is het platform regelmatig in opspraak geraakt. Wellicht speelt dat ook mee.

Wil je contact met Apple, dan kan dat op verschillende manieren. En via de Apple Support-app kun je ook allerlei dingen regelen.