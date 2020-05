Apple heeft een eigen lettertype San Francisco. Het wordt gebruikt op de iPhone, iPad en Mac, maar ook op de Apple TV en Apple Watch. Hoe kun je dit lettertype in je eigen documenten en projecten gebruiken? We leggen het hier uit!

Apple’s lettertype San Francisco is speciaal ontworpen voor digitaal gebruik op schermen. Het is gemakkelijk te lezen op het grote scherm bij een Apple TV, maar net zo goed leesbaar als het om de kleine lettertjes op de Apple Watch gaat. Het ziet er prachtig uit en het is heel simpel. Ben je ontwikkelaar of designer, dan zou je het San Francisco lettertype misschien op je Mac willen hebben voor mockups en designs. Zo kun je het installeren.



San Francisco font installeren op de Mac

Het installeren van het San Francisco lettertype gaat als volgt:

Ga naar de Apple Developer Fonts-pagina en download SF Pro. Download het DMG-bestand. Dubbelklik op het PKG-bestand. Volg de stappen op het scherm. Sluit af door Voltooid te drukken.

Na het installeren van het San Francisco-lettertype kun je het gebruiken als elk ander lettertype van de Mac. Je kunt het gebruiken in Pages, Photoshop en allerlei andere apps.

Er zijn meerdere varianten. Meestal zul je SF Pro kiezen, dat wordt gebruikt op de Mac, iPhone, iPad en Apple TV. SF Compact is bedoeld voor de Apple Watch en is geoptimaliseerd om op kleine schermen goed te kunnen lezen. Er is ook een SF Mono-lettertype, waarbij de afstand tussen de letters steeds hetzelfde is. Dit kan ideaal zijn voor Terminal-vensters en andere situaties waarbij je een vaste letterafstand nodig hebt.

Let wel op dat je de licentievoorwaarden van Apple leest, want je mag het niet zomaar voor alles gebruiken. Mocht je het lettertype geïnstalleerd hebben, dan kun je het later altijd weer verwijderen.

Lettertype weer verwijderen

Als je San Francisco wilt verwijderen als systeemlettertype, hoef je alleen maar de lettertype-bestanden uit de map ‘Fonts’ te verwijderen. Je vindt deze op de volgende plek:

~/Library/Fonts/

Vervolgens kun je de Mac opnieuw starten.

Via bovenstaande methode kun je uiteraard ook andere lettertypes installeren als systeemlettertype in macOS. Zo kun je bijvoorbeeld Lucida Grande, het lettertype van alle versies vóór OS X Yosemite, opnieuw installeren. En ja: je kunt ook Comic Sans installeren op je Mac.

