Apple weigert voortaan apps met absurde in-app aankopen

Apple profiteert nu mee van apps die absurde bedragen vragen. Vaak worden gebruikers misleid door ze eerst een proefperiode aan te bieden, maar daarna gaat het automatisch over naar een abonnement. Vergeten mensen die op te zeggen, dan zitten ze vast aan een app die een paar tientjes per maand kost – of soms nog meer. Apple liet het tot nu toe oogluikend toe, maar gaat nu actie ondernemen zo blijkt aan een mail aan een ontwikkelaar. Apple benadrukt graag dat de App Store een veilige plek is omdat alle apps uitvoering zijn gecontroleerd.



De nieuwe regel is nog niet officieel aangekondigd, maar blijkt uit een e-mailwisseling tussen Apple en een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar was van plan een erg hoog bedrag te vragen voor zijn in-app aankopen. Hij kreeg van Apple te horen dat zijn app niet zou worden goedgekeurd, omdat de gehanteerde prijzen in lijn moeten liggen met wat de app te bieden heeft.

Uiteindelijk bleek het in dit geval te gaan om een misverstand. De ontwikkelaar maakte gebruik van dure API’s om de functionaliteit aan te bieden en moest dus wel een behoorlijk hoge prijs vragen.

Oplichting in de App Store

Het balletje over oplichting in de App Store kwam aan het rollen na een klacht van ontwikkelaar Kosta Eleftheriou, maker van de app Flicktype. Hij klaagde dat Apple namaak van zijn app gewoon toelaat, terwijl ze misleidend zijn, gebruik maken van copyrighted materiaal en hoge prijzen rekenen om snel rijk te worden. Eleftheriou spreekt van oplichting, ook omdat de hoge waarderingen van deze apps gewoon gekocht zijn. Apple zou er gemakkelijk tegen kunnen optreden, maar deed dat tot nu toe niet. Ook andere ontwikkelaars hebben last van namaakapps, die exacte klonen zijn van de oorspronkelijke app, maar met één verschil: de onrealistische kosten die ermee gemoeid zijn. Deze apps verschijnen gewoon in de zoekresultaten.

What Apple doesn’t want you to know about the App Store👇 “The apps you love, from a place you can trust” they tell you. But the reality is far from it. A 4.5-star app? Might as well be a multi-million dollar scam. How, you ask? 1/🧵 — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) February 12, 2021

Apple zou de zaak gaan onderzoeken en meldde aan The Verge dat er vorig jaar meer dan een half miljoen frauduleuze developeraccounts en meer dan 60 miljoen fake App Store-reviews waren verwijderd. In feite heeft Apple in de App Store-richtlijnen staan dat rip-offs niet zijn toegestaan, maar die regel werd niet erg strikt gehanteerd. Door de aandacht die Eleftheriou heeft gekregen is het goed mogelijk dat er vanaf nu nauwkeuriger op wordt gelet.