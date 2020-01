Heb je zelf muziek geïmporteerd in de Muziek-app op de Mac? Dan zit daar niet altijd een albumhoes bij. Je kunt zelf een albumhoes toevoegen om je muziek sneller terug te vinden.

Albumhoezen in de Muziek-app

Naast een albumhoes toevoegen lees je hier ook welke resolutie de albumhoes moet zijn. Een te klein plaatje wordt alleen maar korrelig, terwijl een grote afbeelding onnodig veel ruimte in beslag kan nemen. Na het instellen van de juiste albumhoes moet je de muziek eventueel ook synchroniseren met je iPhone en iPad, zodat je de hoes ook te zien krijgt. Hoe je dat doet lees je hier!

Resolutie van albumhoezen

De resolutie die je nodig hebt voor een albumhoes is niet verplicht om te gebruiken. Veruit de meeste albumhoezen zijn vierkant. Voor artiesten vereist Apple dat de aangeleverde albumhoezen minimaal 800 bij 800 pixels groot zijn. Daarom raden wij ook aan om voor 800 bij 800 pixels te gaan. Het maakt niks uit als niet precies dit formaat heeft. Een paar pixels meer of minder zul je echt niet zien.

Albumhoes toevoegen vanuit de Muziek-app op Mac

Dit proces werkt ook voor iTunes, maar omdat dit programma sinds macOS Catalina de deur uit is gebruiken wij de Muziek-app als voorbeeld. Heb je Windows, dan kun je iTunes gebruiken.

Je kunt de albumhoes niet aanpassen als de muziek niet van jou is. Een album in Apple Music is dus niet te bewerken, maar als je een fysieke cd hebt gekocht met muziek kan het wel. Zorg er eerst voor dat je een geschikte albumhoes hebt gedownload. Zo voeg je een albumhoes toe aan je eigen muziek:

Open de Muziek-app (of iTunes, als je dat hebt). Zoek het nummer/album in kwestie en klik erop met je rechtermuisknop. Selecteer Toon info en open het Illustraties-tabblad. Klik op Voeg illustratie toe en selecteer de juiste afbeelding. Controleer of de afbeelding er goed uitziet en klik op OK.

Heb je een goede albumhoes toegevoegd? Dan moet je mogelijk je computer even synchroniseren met je iPhone of iPad. Hoe je een iPhone of iPad synchroniseert met macOS Catalina en nieuwer lees je in onze tip. Gebruik je Windows of een oudere versie van macOS? Lees dan hier hoe je je iPhone of iPad synchroniseert met iTunes.