iWork en meer verwijderen

Apple wil graag dat je de apps Garageband, iMovie, Pages, Numbers en Keynote installeert. Het zijn inderdaad handige apps, maar lang niet iedereen heeft ze nodig. Door iWork te verwijderen en Garageband en iMovie te wissen kun je ruim 3GB opslag op je toestel besparen. In deze tip lees je alles over het verwijderen van iWork zoals Pages, Numbers en Keynote en andere niet-standaardapps.



Op elke nieuwe iPhone heeft Apple alvast apps als iMovie, Garagebband en Pages, Numbers en Keynote geïnstalleerd. De apps behoren niet tot het rijtje van standaardapps, maar nemen wel ruimte in. En dat terwijl je ze misschien helemaal niet nodig hebt. Ook andere niet-standaardapps van Apple staan meteen op je nieuwe iPhone, zoals Clips.

Vooral Garageband en iMovie zijn berucht: die nemen elk meer dan 500MB in beslag. Als je de extra’s zoals extra instrumenten en geluidseffecten voor Garageband installeert, kan dat nog verder oplopen. Hoog tijd om eens goed na te denken of je ze nodig hebt. Garageband is een app die misschien ooit interessant leek om eens te proberen (zelf muziek maken, wie wil dat nou niet?) maar als je er al maandenlang niets mee hebt gedaan kan ‘ie net zo goed weg. Hetzelfde geldt voor Keynote en Numbers: heb je ze echt nodig? Zo niet, verwijder ze dan van je toestel!

Pages, Garageband, iMovie en meer wissen

Check eerst maar eens hoeveel ruimte de apps eigenlijk in beslag nemen, zodat je een beter idee krijgt of je ze kunt missen. Via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag kun je zien hoeveel opslag er nog vrij is op jouw toestel.

Blader je vervolgens omlaag, dan kun je zien welke apps de meeste ruimte in beslag nemen. Waarschijnlijk staan Garageband, iMovie en de iWork-apps allemaal bovenin het lijstje zoals op de afbeelding hierboven. Garageband nam bij onze test maar liefst 1,55GB in beslag en iMovie 615MB. Tik je op de specifieke app, dan kun je zien hoeveel ruimte de app zelf in beslag neemt en hoeveel data er in de app zit.

Je kunt vanuit dit scherm de app meteen verwijderen, maar je kunt dit ook doen vanaf het beginscherm. Je bepaalt zelf of je één of meerdere apps weggooit. Ze zijn namelijk niet van elkaar afhankelijk. Ook blijven de documenten die je met iCloud synchroniseert gewoon bestaan. Omdat de apps gekoppeld zijn aan je Apple ID kun je ze op elk gewenst moment weer gratis opnieuw installeren. Je vindt dan meteen al je documenten weer terug via iCloud.