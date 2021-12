Op koopjessites zie je regelmatig ‘originele’ Apple-opladers en kabels voor je iPhone en iPad. Je kunt heel wat besparen, maar hoe weet je of het Chinese namaak, een nepkabel of een niet-originele lader is? Zo’n namaakkabel kan behoorlijke schade aan je toestel veroorzaken en is soms lastig te herkennen. In dit artikel vind je alles over Apple namaak. Bekijk ook ons artikel over namaak AirPods herkennen.

Nepkabels en andere Apple namaak

Webwinkel Bol.com heeft maatregelen genomen om de verkoop van zogenaamd ‘originele’ Apple iPhone-kabels en opladers te voorkomen. Je trapt er namelijk gemakkelijk in: de producten zelf en de verpakking zijn niet van echt te onderscheiden. Het enige verschil is dat er geen speciale chip in de kabel zit, die ervoor zorgt dat je je toestel veilig kunt opladen.

Zo’n namaaklader is eigenlijk de slechtste deal die je je kunt voorstellen: omdat het om zogenaamd ‘originele’ onderdelen gaat ben je misschien wel bereid om er een tientje voor te betalen. Je bespaart immers flink op de adviesprijs van €25,- die de Apple Store rekent. Maar daarmee ben je eigenlijk te duur uit.

Waarom is Apple-namaak gevaarlijk?

Expert Ken Shirrif onderzoekt al jarenlang namaak-accessoires van Apple. Hij legt uit dat die neppers belangrijke onderdelen missen. Vaak ontbreekt de chip of is een niet-officiële chip gebruikt. Het komt ook voor dat onvoldoende isolatietape is gebruikt, waardoor de kabels onveilig zijn in gebruik. Hierdoor kan je iPhone oververhit raken en beschadigen. Dat probleem wordt nog eens versterkt als je nepkabels aanschaft die bedoeld zijn voor snelladen.

Nepkabels hebben vaak slechtere opdruk

Je kunt soms lastig herkennen of er sprake is van namaak. Op de buitenkant staan dezelfde teksten en de verpakkingen zijn tot op elk detail nagemaakt. De nepkabels zijn voorzien van een serienummer, maar die is bij namaak vaak lichtgrijs gedrukt waardoor de tekst minder goed leesbaar is. Bij originele Apple-kabels is de tekst veel beter leesbaar.

Iedereen heeft wel een originele kabel in huis, die bij de iPhone werd meegeleverd, dus pak die er even bij zodra je vermoed dat je met een namaakproduct te maken hebt. De tekst ‘Designed by Apple in California Assembled in China’ is onvoldoende bewijs dat het om echte kabels gaat, want het is voor oplichters niet zo moeilijk om de tekst op de kabel te drukken. Niemand controleert hierop. Zie je een ander productieland dan China of Vietnam, dan wijst dit eveneens op namaak. De meeste fabrikanten van namaakspullen zullen zo slim zijn om China te vermelden, om geen argwaan te wekken.

Het serienummer bestaat bij echte kabels uit 12 cijfers, en bij nepkabels vaak uit 13 tot 17 cijfers. Maar ook hier geldt: het is gemakkelijk om Apple’s cijfer na te apen.

Neppe accessoires hebben vaak slordige afwerking

Op het eerste gezicht ziet de kabel er misschien net zo uit dan de originele kabel van Apple. Maar de afwerking verklapt soms dat het om namaak gaat. Bij Apple sluit de kabel strak aan op de USB-connector, bij de namaakkabels zie je soms wat ruimte. Vooral als je de kabel wat zijwaarts buigt. Om het verschil te zien heb je de originele kabel nodig, die je kreeg meegeleverd bij je iPhone. Apple-kabels zijn vaak net iets beter afgewerkt en de randjes zijn minder ruw.

Nepkabels geven een foutmelding

Sluit je de iPhone aan en krijg je meteen een melding ‘Deze kabel of dit accessoire is niet gecertificeerd en werkt mogelijk niet goed met deze iPhone’? Grote kans dat je met een nepkabel te maken hebt, waar niet de vereiste chip in zit. Apple’s eigen kabels geven dit soort foutmeldingen niet. Je kunt het voor de zekerheid nog eens proberen om de kabel in te pluggen. Blijf je de melding zien? Dat is foute boel.

Nepladers met slechte componenten

Een neplader valt vaak meteen door de mand als je het accessoire open maakt. Er is gebruik gemaakt van goedkope onderdelen, zonder dat gebruik is gemaakt van isolerende tape. Ook ziet de constructie er amateuristisch uit. Metalen stukjes moeten de indruk wekken dat de lader het juiste gewicht heeft.

Hoe weet je zeker dat je een echte iPhone-kabel hebt?

Wil je zeker weten dat je een kwalitatief goede kabel hebt, ga dan naar de Apple Store of naar een officiële winkel zoals Amac. In de fysieke winkels en de online shops van Apple en APR’s worden alleen originele Apple-kabels verkocht. Deze kabels bevatten de vereiste chip om de oplader goed te laten werken.

Koop je liever niet de originele Apple Lightning-kabel, omdat die bij jou te slijten? Dan kun je ook kiezen voor fabrikanten die door Apple goedgekeurde (MFi)-oplaadkabels maken, bijvoorbeeld Belkin. Deze bevatten ook de vereiste chip, maar zijn van een ander materiaal gemaakt. Ze werken precies hetzelfde als de originele Apple-kabels. Ze zijn verkrijgbaar bij de Apple Store, APR’s en soms bij de fabrikanten zelf. Je kunt beter één goede kabel kopen dan een berg namaak, waar je later spijt van krijgt. Goedkope aanbieders zijn Anker en IKEA. Ook bij de HEMA zijn sommige kabels voorzien van MFi-keurmerk, maar let wel even op het logo op de verpakking.

Wil je toch het risico nemen (wat we sterk afraden) met een goedkope kabel in een kek kleurtje of met grappige opdruk? Doe het niet. Betaal in ieder geval niet meer dan een paar euro en wees erop voorbereid dat je de kabel al snel kunt weggooien, omdat ‘ie niet goed werkt. Je zou zo’n kabel als noodoplossing in je tas kunnen stoppen om incidenteel even te kunnen laden, maar voor dagelijks gebruik is het een slecht idee. Gebruik zo’n kabel niet om regelmatig je iPhone op het nachtkastje op te laden.

Hoe je goedgekeurde MFi-accessoires herkent lees je in onderstaand artikel. Bekijk ook zeker ons artikel over neppe AirPods herkennen. Als het goed is, koop je met deze tips geen Apple namaak meer.

Bekijk ook Neppe AirPods: herken imitaties en voorkom oplichting In deze tip beschrijven we hoe je neppe AirPods van echte kunt onderscheiden. Zo voorkom je dat je wordt opgelicht en je geld kwijt bent.