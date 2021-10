Apple is al sinds juni bezig met het testen van macOS Monterey, met een release in het najaar. Maar wanneer gaat Apple macOS Monterey uitbrengen? Dit is wat we al weten over de releasedatum van macOS Monterey.

De nieuwste versie van macOS en de opvolger van macOS Big Sur heet macOS Monterey. Zoals je eerder al kon lezen op iCulture, bevat macOS Monterey diverse handige functies zoals ondersteuning voor Livetekst, AirPlay en Siri Shortcuts. Maar na vier maanden wachten we nog steeds op de releasedatum van macOS Monterey.



Dit weten we over de macOS Monterey releasedatum

Waar Apple iOS 15, iPadOS 15 en de andere updates al op 20 september uitbracht, bevindt macOS Monterey zich nog in de betafase. Als we kijken naar de afgelopen jaren, is dat helemaal niet zo vreemd. Apple brengt macOS-updates meestal pas later uit. Het is dus helemaal niet zo ongebruikelijk dat macOS Monterey anno begin oktober nog niet voor iedereen beschikbaar is. Apple heeft tot nu toe alleen gezegd dat de update ergens dit najaar uit komt, zonder een exacte datum te noemen. Als we kijken naar de releasedata van de afgelopen jaren, geeft dat een iets beter beeld:

macOS Big Sur: 12 november 2020

macOS Catalina: 7 oktober 2019

macOS Mojave: 24 september 2018

macOS High Sierra: 25 september 2017

macOS Sierra: 20 september 2016

Bekijk ook Round-up: Onze 10 favoriete functies in macOS Monterey In macOS 12 Monterey hebben we allerlei interessante functies aangetroffen. Maar welke zijn onze favoriet? Dat lees je in deze round-up van de beste verbeteringen in macOS Monterey, volgens de redactie van iCulture.

Vooral de afgelopen twee jaar bracht Apple de updates later uit. Vorig jaar was dit vanwege de eerste Apple Silicon Macs, die tijdens het november 2020-event aangekondigd werden. Voor dit jaar verwachten we eveneens een event waar de focus ligt op nieuwe Macs. Apple gaat daar zeer waarschijnlijk de definitieve releasedatum van macOS Monterey bekendmaken.

De datum van het oktober 2021-event is nog niet bekend, maar we denken dat Apple het event midden of eind oktober houdt. Naar verwachting komt macOS Monterey ergens eind oktober of begin november voor iedereen beschikbaar. Momenteel zit Apple nog op de achtste beta. Ter vergelijking: van macOS Big Sur verschenen voor de release elf beta’s, inclusief twee Release Candidates.

Lees ook ons artikel met verwachtingen voor Apple’s oktober 2021-event, waarin we vooruitblikken op wat er mogelijk aangekondigd gaat worden.