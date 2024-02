Review: Deze Satechi-bureaumat geeft je werkplek een opgeruimde uitstraling

Zoek je een bureaumat voor je werkplek thuis of op kantoor? Satechi heeft een tweekleurige bureaumat die we in deze review hebben getest. Maar er zijn nog veel meer opties!

Je ziet ze wel eens op stockfoto’s van opgeruimde bureau’s: een mooie bureaumat waarop allerlei Apple-producten netjes zijn uitgestald. Het ziet er vaak wat kunstmatig uit, met netjes uitgelijnd toetsenbord met muis, losse AirPods en de onvermijdelijke bril en een kopje koffie. Toch kan zo’n bureaumat ook praktisch nut hebben. Het zorgt ervoor dat je bureauspullen een vaste plek hebben, zodat het wat opgeruimder is – ook in je hoofd. In deze review kijken we naar de Satechi Dual Sided Eco-Leather Deskmate, een dubbelzijdige bureaumat in de kleurcombinaties blauw/groen, roze/paars of geel/bruin.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in februari 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De bureaumat is zelf aangeschaft (met Valentijn-korting).

Satechi Dual Sided Eco-Leather Deskmate in het kort

Tweezijdig bruikbare bureaumat met stiksel rondom

Afmetingen: 584,2 x 309,8 mm (ruwweg 60 x 30 cm)

Dikte: 4 mm (2 mm per kleurlaag)

Verkrijgbaar in blauw/groen, roze/paars of geel/bruin

Ook verkrijgbaar in eerdere uitvoering in zwart, bruin of groen

Verkrijgbaar voor €39,99 bij diverse winkels

De groene kant van de Satechi-bureaumat die ik heb gekocht.

Waarom een bureaumat?

Behalve een opgeruimd bureau kan een bureaumat ook praktische problemen oplossen. In mijn geval is de rustieke houten tafel die ik gebruik voor thuiswerken niet helemaal vlak. Mijn toetsenbord ging wiebelen en ik kon mijn muis niet meer goed bedienen. Eerst loste ik dit op met een placemat van textiel, maar die was eigenlijk te klein. Later stapte ik over naar een Logitech Deskmat, maar die bleek niet helemaal morsbestendig en zag er na een paar weken smoezelig uit. Wat ik nodig had was een afwasbare bureaumat, die er toch kwalitatief goed uit ziet. De Satechi bureaumat leek daaraan te voldoen: hij krijgt goede reviews op Amazon en is tegenwoordig ook in een dubbelzijdige variant verkrijgbaar. Perfect als je eens van kleur wilt wisselen.

Wat ook meespeelde was het formaat: het moest groot genoeg zijn voor het Apple Magic Keyboard, het Magic TrackPad en een kop koffie. Maar hij mocht niet dieper zijn dan 30 cm, omdat ik thuis een vrij krappe werkplek heb. De foto’s in dit artikel zijn overigens gemaakt op het kantoor van iCulture, omdat de mat daar wat beter tot zijn recht kwam op een vrijwel leeg bureau.

Door het stiksel ziet de Satechi bureaumat er afgewerkt uit.

Uiterlijk van de Satechi bureaumat: geen leer, voelt toch kwalitatief goed aan

Ik kende de Satechi Eco Leather Deskmate al in de eerdere versie, die eenzijdig te gebruiken is. Hij is er in de kleuren zwart, bruin en blauw. Ik dacht altijd dat deze van milieuvriendelijk gelooid leer was gemaakt en sommige gebruikers die er eentje hebben gekocht, zijn er nog steeds van overtuigd dat het echt leer is. Maar dat is het niet. Tegenwoordig moet je je ook niet blindstaren op termen als ‘eco leather’ en ‘vegan leather’. In de meeste gevallen gaat het om kunstleer met een structuur die enigszins aan glad leer doet denken. Zo ook bij Satechi: de Satechi Eco Leather Deskmate bestaat uit polyurethaan, een materiaal waar goedkope handtassen van worden gemaakt.

De Satechi bureaumat met aan beide kanten het merkje van de fabrikant.

Dat de kwaliteit van deze bureaumat toch goed aanvoelt, heeft te maken met de dikte en de afwerking. De mat weegt maar liefst een halve kilo en heeft stiksels langs de randen, waardoor hij een wat luxere uitstraling heeft. Bovendien wordt de bureaumat geleverd in een mooie zwarte opbergmap met handvaten, die je kunt gebruiken voor transport. Zo’n platte verpakking heeft als voordeel dat de mat meteen vlak op je bureau ligt, terwijl bureaumatten die opgerold worden verkocht in het begin nog een beetje kunnen omkrullen.

In deze kartonnen hoes met handgrepen kun je je bureaumat vervoeren. Hij past bij het bezorgen dan ook niet door de brievenbus.

Satechi Dual Eco Leather Deskmate in gebruik

De mat is met z’n afmeting van 60 x 30 cm groot genoeg voor mijn werkplek thuis. Op kantoor past er zelfs een veel breder toetsenbord met nummerpad en een muis op. Het meest handige is echter dat deze bureaumat gemakkelijk schoon te maken is met een vochtig doekje. Je krijgt altijd wat kringen door koffiemokken of vlekken door snacken achter je bureau. Een dergelijke bureaumat kan ook van pas komen op een make-uptafel of op een kastje in de hal, zodat er geen krassen en kringen ontstaan door een sleutelbos, plant of vaas met bloemen. Je zou het zelfs kunnen gebruiken als schrijfmat of als onderlegger voor je eettafel, al weet ik niet of het materiaal wel zo goed bestand is tegen warme borden.

Ik koos voor de blauw/groene variant en die kleurcombinatie bevalt goed. De blauwe kant neigt naar blauwgrijs en is lekker neutraal. Voor een wat kleuriger effect draai ik de groene kant naar boven, zonder dat het schreeuwerig oogt. Wel zie je bij deze kleurige variant iets sneller dat het kunstleer is. Het materiaal glanst iets meer dan de eenzijdige Satechi-bureaumatten die ik in de winkel heb bekeken.

Ik had ook kunnen kiezen voor roze/paars of geel/bruin. Deze kleuren heb ik bewust niet gekozen: roze/paars vond ik iets te suikerzoet en bij geel/bruin vond ik de gele kant te felgekleurd op mijn bureau. Wil je alleen de bruine kant gebruiken, dan kun je beter de eenzijdige bruine mat nemen, want die is goedkoper.

Nu snap je waarom ik de meeste foto’s van de Satechi-bureaumat op een andere werkplek heb gemaakt.

Wat ik ook handig vind bij deze mat is dat ik geen aparte muismat meer nodig heb. Thuis wissel ik wel eens tussen de Magic TrackPad en de Magic Mouse en dan wil je een oppervlak waar de muis gemakkelijk op glijdt en toch voldoende grip heeft, zodat je je muispijl nauwkeurig kunt bedienen.

Score 8.4 Satechi Dual Sided Eco-Leather Deskmate €39,99 Voordelen + Tweezijdig te gebruiken

Blijft ook na langere tijd gebruik mooi (blijkt uit reviews van andere gebruikers)

Stevig en zwaar uitgevoerd

Oogt luxe door stiksels en ingeprente logo's Nadelen – Verwarrend gebruik van het woord 'leer' (het is polyurethaan)

Beperkt aantal kleuren (goedkope imitatie is in veel meer kleuren te krijgen)

Conclusie Satechi Dual Sided Eco-Leather Deskmate

Een bureaumat is misschien niet de meest spannende aankoop, maar als je werktafel oneffenheden vertoont is er keuze genoeg. Ik koos voor de Satechi bureaumat in twee kleuren, die vrij dik en stevig is. Hij is niet gemaakt van leer, ook al proberen sommige webwinkels met de term “leather” wel die indruk te wekken. Bij de gekleurde variant die ik getest heb, is het meteen duidelijk dat het om kunstleer gaat. Toch heeft de mat een luxe uitstraling, dankzij het stiksel en de mat dankzij het stiksel en het gewicht van een halve kilo. Een bureau ziet er met zo’n mat meteen veel meer georganiseerd uit – zoals je op stockfoto’s ziet. In mijn geval heeft de mat vooral een praktisch nut: geen wiebelend toetsenbord meer en geen stress meer bij het morsen van koffie. Voor mijn situatie is 60 x 30 cm een prima formaat, maar heb je een grotere mat nodig of zoek je iets goedkopers, dan is er keuze genoeg.

Satechi bureaumat kopen

De Satechi bureaumat is bij verschillende winkels verkrijgbaar. Het dubbelzijdige exemplaar is over het algemeen iets duurder dan de eerdere varianten in zwart, bruin en blauw.

Kies je voor de zwarte of bruine variant, dan kun je ook een bijpassende muismat vinden die rond de 25 euro kost.

Meer keuze uit bureaumatten

De in dit artikel genoemde Logitech Deskmat van textiel vind je voor €16,99 bij Amazon (of voor €14,99 in de roze variant) maar is wel wat gevoeliger voor vlekken. Nergens wordt vermeld of deze mat wasbaar is, maar na een niet te agressief rondje in de wasmachine zag hij er nog steeds prima uit.

Andere bureaumatten van bekende merken zijn ook gemakkelijk online te vinden. Het formaat zal daarbij doorslaggevend zijn:

Als je op internet kijkt zijn er veel goedkopere alternatieven. Bij Amazon vind je veel keuze, waaronder deze goed gewaardeerde KNODEL-bureaumat van €17 die in maar liefst 16 kleuren verkrijgbaar is en goede waarderingen krijgt. Hij is met z’n formaat van 80 x 40 cm ook nog een stuk groter is dan die van Satechi. Toch heb ik geen spijt dat ik voor de Satechi heb gekozen. Gebruikers op internet melden dat deze mat er ook na jaren nog steeds goed ziet: de kleur bladdert niet af en de randen worden niet rafelig. Voor iets wat ik langere tijd wil gaan gebruiken, vind ik het niet erg als het wat meer kost.

