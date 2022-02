Beperkt aantal iPhones bij Simyo

Simyo is het budgetmerk van KPN en we zijn dan ook niet verbaasd dat het assortiment bestaat uit goedkopere smartphones van merken zoals Oppo en Motorola. Er zijn zowaar ook twee iPhones bij: de iPhone 12 mini van de vorige generatie en de iPhone SE 2020 voor wie het nog iets goedkoper zoekt. Beide zijn alleen in de variant met 64GB te krijgen en alleen in zwart of wit. In het persbericht vermeldt Simyo dat er nieuwe én refurbished toestellen te vinden zullen zijn. Ze kunnen in één keer of gedeeltelijk worden afbetaald, maar gespreid betalen over 24 maanden kan ook. Wie al een sim only bij Simyo heeft kan zijn of haar abonnement verlengen en er meteen een telefoon bij aanschaffen.



Maar heeft het ook zin om je iPhone bij Simyo te halen of kun je net zo goed je abonnement bij KPN afsluiten? Je maakt dan immers gebruik van hetzelfde netwerk. We zochten het voor je uit.

64GB iPhone 12 mini bij Simyo

Als je de 64GB iPhone 12 mini wil hebben betaal je bij Simyo:

Toestel eenmalig: €24

Thuiskopieheffing eenmalig €8,83

Bezorgkosten eenmalig: €5

Databundel: €9 per maand (10GB)

Bellen/sms’jes 200 stuks: €5 per maand

Afbetaling telefoon: €22 per maand

Looptijd contract: 24 maanden Totale kosten bij Simyo: €901,83

64GB iPhone 12 mini bij KPN

Moederbedrijf KPN biedt niet exact dezelfde bundels, maar je kunt bij beide bedrijven wel een 3G of 10GB databundel afsluiten. Deze bundel komt er het best mee overeen:

Toestel eenmalig: €24

Thuiskopieheffing eenmalig €8,83

Activatiekosten eenmalig: €25

Databundel: €19 per maand (10GB+2GB gratis)

Bellen/sms’jes 150 stuks: inbegrepen

Afbetaling telefoon: €25 per maand

Looptijd contract: 24 maanden Totale kosten bij KPN: €1113,83

KPN is dus ruim 200 euro duurder als je voor dit toestel kiest. Er is wel een (klein) verschil: je krijgt bij KPN iets meer data en kunt gebruik maken van het 5G-netwerk. Bij Simyo zit je op 4G en heb je beperkte keuze uit toestellen. Sterker nog, de paar iPhones die Simyo op de website heeft staan, zijn niet eens op voorraad, dus je zult moeten wachten tot je van de genoemde aanbieding gebruik kunt maken.

In een komisch bedoeld filmpje kondigt Simyo het nieuws aan op sociale media. De fictieve SIM.E.O. van het bedrijf legt uit hoe je niet langer sim-lonely hoeft te zijn.

Wat je overigens ook kunt doen is Simyo afsluiten via allerlei telecomwinkels. Dan ben je vrij om er een iPhone bij uit te zoeken en heb je ook de keuze uit de iPhone 13 en dergelijke.