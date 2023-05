Apple onthult WWDC-programma met geheimzinnige avondactiviteit

Apple heeft het schema van WWDC 2023 bekendgemaakt. Daarin is te lezen welke sessies ontwikkelaars kunnen bijwonen, waaronder een rondwandeling in het hoofdkantoor en een niet te missen avondactiviteit in Caffè Macs.

WWDC 2023 programma

Voor veel ontwikkelaars zal het een van de hoogtepunten zijn om tijdens WWDC 2023 te kunnen rondwandelen in het ronde hoofdkantoor van Apple, genaamd ‘The Ring’. Maar er is meer: op maandagavond na de keynote is er eerst nog de gebruikelijke uitreiking van de Apple Design Awards, gevolgd door een mysterieus event. Het gaat om een speciale avondactiviteit in Caffè Macs “dat je niet wil missen”. Een optreden van een bekende artiest zou een optie kunnen zijn, maar daarvoor heeft Apple al een groot regenboogpodium in de binnentuin staan.



Join us at the Apple Developer Center as we discuss some of the latest announcements. Choose from three different presentation times. Space is limited and available on a first-come, first-served basis.

Apple has announced the schedule for the #WWDC23 special event at Apple Park, including a ✨Special Evening Activity "you won't want to miss"✨👀 Plus: there's a smaller event at the Apple Developer Center on Tuesday, to "discuss some of the latest announcements." pic.twitter.com/o1QOa03b7h — Paul Hudson (@twostraws) May 16, 2023

Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden voor deze en andere activiteiten. Zo zijn er op dinsdag speciale sessies op het Apple Developer Center. Dit is een aparte plek binnen Apple Park waar ontwikkelaars sinds vorig jaar terecht kunnen. Ook bij deze sessies is nog niet bekend waar ze over zullen gaan, maar de kans is groot dat het te maken heeft met de Reality Pro-headset . Apple meldt dat het aantal aanmeldingen beperkt is:

Zoals gebruikelijk is er een keynote maandag, die dit jaar op 5 juni valt en als enige via een livestream is te bekijken. Ontwikkelaars kunnen zich al op zondag aanmelden, zodat ze hun badge en alle verdere benodigdheden hebben. Vóór de keynote is er een ontbijt op Apple Park, waarna om 10:00 uur het gebeuren van start gaat. Ontwikkelaars kunnen diezelfde dag ook nog terecht bij de Platforms State of the Union, waarin wat dieper wordt ingegaan op technische aspecten. De rest van het schema bevat sessies over gebruikelijke onderwerpen.

Dit valt er op WWDC 2023 te verwachten

Voor ons zijn de aankondigingen op maandag het meest interessant: Apple onthult dan alle nieuwe softwareupdates en vertelt welke functies eraan komen voor iOS 17 en dergelijke. Bovendien is de verwachting dat Apple de Reality Pro-headset voor het eerst laat zien. Hij zal dan nog niet te koop zijn. Er zou ook een een 15-inch MacBook Air kunnen worden onthuld, die wel snel in de winkel ligt.