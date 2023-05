Yale-deurslot vereist andere app

Heb je een Linus Smart Lock of ander Yale-slot dat je met de app Yale Access gebruikte, dan is het nu tijd om naar de App Store te gaan. Daar kun je de nieuwe Yale Home-app ophalen. Deze opvolger is vereist om het slot ook in de toekomst te blijven aansturen. Yale Access wordt niet meer verder ontwikkeld en is na 1 juli niet meer te gebruiken. De nieuwe app ziet er hetzelfde uit als zijn voorganger en is op dezelfde manier te gebruiken op de iPhone en Apple Watch. Nieuwe functies zijn er niet.



Overstappen naar de Yale Home-app

Toen we het Yale-kastslotje reviewden maakten we nog gebruik van de Yale Access-app, maar ook die zullen we moeten vervangen. Overstappen gaat gelukkig erg makkelijk: data en instellingen worden meteen meegenomen naar de nieuwe app. Dat geldt echter niet voor allerlei diensten van derden. Heb je je Yale-slot gekoppeld met Philips Hue of Amazon Alexa of een andere dienst, dan zullen de accountgegevens daarvan niet worden overgezet. Je zult dus opnieuw een koppeling moeten maken. Bij HomeKit gaat de overstap wel goed. Meer uitleg over de nieuwe app en overstap lees je in hun eigen artikel: Introductie van de nieuwe Yale Home App.

Yale heeft nog geen verdere vernieuwingen beloofd voor de Yale Home-app. De reden van de overstap is dan ook onduidelijk. De fabrikant spreekt over een sterker verbonden ecosysteem. Toch wordt het op dit moment alleen nog maar verwarrender. Mensen die een August-deurslot hebben, moeten gewoon de Yale Access-app blijven gebruiken. De kans dat iemand een (Amerikaans) August-slot en een (Europees) Linus-slot gebruikt is niet zo groot, maar het kán wel. Je vindt het Yale-deurslot bij verschillende winkels:

Lees ook onze review van de Yale Cabinet Lock, een slim deurslot voor je keukenkastje.