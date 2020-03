Telegram maakt je chats een stuk overzichtelijker. In versie 6 van de chatapp kun je nu chatmappen aanmaken. Dit zijn folders waar je individuele chats in onder kunt brengen.

Als je door het vele thuiswerken nu ook je favoriete chatapp zakelijk gebruikt, heeft Telegram goed nieuws. De nieuwste app voegt een aantal handige functies toe die het gebruik prettiger maken. Met de Telegram chat mappen verdeel je de chats in aparte overzichten. Je kan bijvoorbeeld een map aanmaken met groepsgesprekken of een map voor je werk.



Telegram chatmappen: folders voor aparte chats

Chatapps hebben allemaal nagenoeg dezelfde indeling: een chatoverzicht waarin alle gesprekken staan op chronologische volgorde. Telegram pakt het nu anders aan. Door onderaan in de knoppenbalk de Chats-knop ingedrukt te houden, kun je je eerste map aanmaken. Je kan elke map een eigen naam geven en kiezen welke chats wel of juist niet in deze folder moeten staan. Je kunt op deze manier dus een aparte map maken voor zakelijke en particuliere gesprekken.

De app geeft als het goed is ook suggesties voor standaard folders. Zo kun je een map toevoegen waar alleen maar chats met ongelezen berichten in staan. Het wisselen tussen mappen werkt door in het chatoverzicht naar links en rechts te vegen. Het overzicht met alle chats blijft behouden, maar daarnaast zie je de overige aangemaakte mappen. De mappen worden ook gesynchroniseerd met de desktop-apps van Telegram.

Overige verbeteringen

Andere verbeteringen in Telegram 6.0 is dat je in grote kanalen nu uitgebreide statistieken kan bekijken. Dit kan alleen door de eigenaar van een kanaal en werkt alleen bij kanalen met meer dan duizend abonnees. Er zijn ook nieuwe geanimeerde emoji, bijvoorbeeld van een zieke emoji of een virus. Ook nieuw is dat je een virtuele dobbelsteen kan gooien door de dobbelsteen-emoji te versturen. Telegram laat dan een willekeurig getal op de dobbelsteen zien.