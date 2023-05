Waar de vorige macOS-update nog nieuwe functies toevoegde, doet Apple het met macOS Ventura 13.4 wat rustiger aan. Geen nieuwe emoji, geen functie die nu in Nederland komt, maar wel bugfixes, iets nieuws voor Amerikaanse gebruikers én een belangrijke wijziging voor betatesters. De manier hoe je een toekomstige macOS-beta moet installeren, verandert namelijk met ingang van macOS Ventura 13.4. Geen profiel meer nodig, maar een simpele schakelaar met het juiste Apple ID. Lees wat er nog meer veranderd is in macOS Ventura 13.4.



macOS Ventura 13.4 beschikbaar

Al met ingang van iOS 16.4 eind maart veranderde de manier van beta’s testen al op de iPhone en iPad en nu is ook de Mac aan de beurt. In plaats van dat je via Apple’s betawebsite een betaprofiel moet downloaden, ga je in macOS Ventura 13.4 naar Systeeminstellingen > Algemeen Software-update, waar je een nieuwe optie ziet voor het ontvangen van beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers. Deze schakelaar zie je als je ingelogd bent met een Apple ID die geregistreerd staat voor het ontvangen van beta’s. Zet je de schakelaar voor de bet aan, dan ontvang je de volgende keer de nieuwste testversie.

Daarnaast noemt Apple in de releasenotes nog wat andere verbeteringen en bugfixes. In de News-app (niet in Nederland beschikbaar) is een nieuw Sports-tabblad toegevoegd. Gebruik je je Apple Watch om je Mac te ontgrendelen, dan kon het door een probleem niet altijd goed werken. In macOS Ventura 13.4 zou dit opgelost moeten zijn. Ook zijn er nog problemen met VoiceOver en Schermtijd-instellingen opgelost.

Releasenotes macOS Ventura 13.4

Dit zijn de officiële releasenotes van macOS Ventura 13.4:

macOS Ventura 13.4 bevat de volgende verbeteringen en probleemoplossingen: • Er is een probleem verholpen waarbij je met automatische ontgrendeling met de Apple Watch niet kon inloggen op je Mac

• Er is een Bluetooth-probleem verholpen waarbij toetsenborden langzaam verbinding maakten met de Mac na een herstart

• Er is een VoiceOver-probleem verholpen met navigeren naar oriëntatiepunten op webpagina’s

• Er is een probleem verholpen waarbij schermtijdinstellingen mogelijk opnieuw werden ingesteld of niet op alle apparaten werden gesynchroniseerd Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar.

Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.4 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.4 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

