iCulture Vandaag: dit was donderdag 29 juli 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 29 juli 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag hebben we weer een nieuwe review voor je klaar staan, namelijk die van de Nuki Power Pack. Dit is een oplaadbare accu voor je slimme Nuki-slot. Ook lees je ons nieuwste overzicht met iPhone 13-geruchten, hebben we handige tips voor Google Maps en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Moet je de Nuki Power Pack hebben als je een slim Nuki-deurslot hebt? We vertellen je het in onze review van de Nuki-oplaadbare batterij.

Apps

Met deze handige tips voor Google Maps kom je altijd waar je wezen moet én ontdek je de omgeving.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

N26 – The Mobile Bank (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een nieuwe grote widget voor je beginscherm voor je saldo en je laatste drie transacties.

GarageBand (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Mixen met Lady Gaga en Dua Lipa en vele andere producers met de nieuwe Sound Packs. Gratis te vinden in de in-app store.

Pok Pok Playroom (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Nu met nieuwe Silly Blocks-update (zie filmpje hieronder).

, iOS 12.3+) - Nu met nieuwe Silly Blocks-update (zie filmpje hieronder). LumaFusion (€32,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.4.1+) - Deze videobewerker heeft nu Pro-functies.