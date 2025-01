ASUS is de eerste pc-fabrikant die een mini-pc gaat uitbrengen, die geschikt is voor Windows 11 en Copilot Plus. Het uiterlijk doet opvallend sterk denken aan de Mac mini. Maar dat is niet de enige overeenkomst. Tijdens de aanstaande CES-beurs in Las Vegas zullen we waarschijnlijk nog meer fabrikanten gaan zien die hun Copilot Plus mini-pc’s onthullen. Microsoft grijpt de techbeurs in januari vaak aan als een vast moment om samen met partners nieuwe laptops, tablets en andere producten aan te kondigen.

Ook bij Microsoft draait alles om AI-functies. De ASUS mini-pc op de foto heeft zelfs een speciale Copilot-knop op de voorkant. De afmetingen van het kastje met de naam NUC 14 Pro AI zijn vrijwel identiek aan die van de huidige Mac mini. Dit exemplaar draait overigens niet op een ARM-gebaseerde processor, zoals de Copilot Plus-laptops die Microsoft een paar maanden geleden aankondigde, maar op Intel’s nieuwe Core Ultra 9-processor. Apple is ondertussen helemaal afgestapt van Intel.

Apple’s bento’s met specs zien er toch wat rustiger uit.

Bij het Taiwanese bedrijf Geekom zien we soortgelijke mini-pc’s met ARM-processor en Copilot Plus-functies, die wel heel sterk aan een Mac mini doen denken. Met deze modellen heb je AI-functies zoals Recall, Click To Do en het laten genereren van afbeeldingen tot je beschikking. Microsoft’s Copilot Plus-functies zijn momenteel alleen op laptops en op de aanstaande mini-pc’s te gebruiken. Gek genoeg zijn er nog geen traditionele desktop-pc’s die krachtig genoeg zijn.

