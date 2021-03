Op Instagram zie je met enige regelmaat advertenties en gesponsorde posts voorbij komen van webshops die producten verkopen. De laatste tijd zie je ook vaak hoesjes, kabels en andere accessoires voor onder andere de iPhone verschijnen. Vaak worden producten zoals AirPods voor absurd lage prijzen aangeboden, soms met de belofte dat het om een origineel Apple-product gaat. Maar als het te mooi is om waar te zijn, is dat vaak ook zo: het gaat daarom ook steeds meer om neppe en soms bovendien gevaarlijke accessoires. De verkoop van namaakaccessoires op Instagram is een groeiend probleem.



Steeds meer namaak iPhone-accessoires verkocht via Instagram

Onderzoeksbureau Ghost Data Team, dat gespecialiseerd is in cybersecurity en social media, heeft onderzoek gedaan naar de handel van nepaccessoires op kanalen zoals Instagram. Vooral in de VS en Europa worden veel nepaccessoires via dergelijke kanalen verkocht. In de afgelopen maand heeft het onderzoeksbureau 163 verkopers van nepaccessoires onderzocht. Ze zagen vooral veel neppe AirPods Pro’s en MagSafe-opladers voorbij komen, die verkocht worden voor respectievelijk $25 en $5,50. In het afgelopen jaar hebben alle accounts 50.000 verkoopberichten op Instagram gepost. Dat leverde zo’n 600.000 likes en reacties op. Het gaat om een miljoenenbusiness.

Het probleem met dergelijke nepaccessoires is dat ze vaak onveilig zijn. Bij opladers en stroomadapters kan er brandgevaar ontstaan.

In een reactie tegenover Bloomberg geeft Apple aan dat er een speciaal team is dat dergelijke handel probeert te voorkomen. “De veiligheid van onze klanten is onze eerste prioriteit en de risico’s van neppe producten kunnen erg serieus zijn. We hebben een apart team van experts dat constant samenwerkt met wethandhavers, verkopers, social media bedrijven en webshops wereldwijd om neppe accessoires van de markt te halen”, zo zegt Apple in een verklaring. Het afgelopen jaar heeft dit team meer dan 1 miljoen gevallen van neppe Apple-producten van onder andere Instagram en Facebook verwijderd. Eind 2019 bleek dat Apple ook in Nederland de verkoop van namaak AirPods wil voorkomen.

Onderzoekers van het Ghost Data Team vinden dat Facebook en Instagram te weinig doen om de handel in neppe producten tegen te gaan. In een reactie zegt Facebook dat het kopen en verkopen van dergelijke neppe producten in strijd is met de voorwaarden. Facebook zegt meer middelen in te zetten om dergelijke verkopen een halt toe te roepen en beweert sneller te handelen dan voorheen. Het bedrijf erkent wel dat het altijd beter kan.

Zo herken je namaak

Gelukkig kun je zelf ook het één en ander doen om namaak te herkennen. In ons aparte artikel lees je tips om Apple-namaak en nepkabels te herkennen. Zo is de afwerking vaak slordig en geeft de iPhone soms een melding als een accessoire niet ondersteund wordt. We adviseren dan ook om gebruik te maken van MFi-gecertificeerde accessoires.

