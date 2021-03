Als je Siri op je iPhone gebruikt zul je regelmatig resultaten van Wikipedia te zien krijgen. De online encyclopedie is gratis te raadplegen, maar is het nu zat om ook door commerciële partijen zoals Apple gebruikt te worden.

Betalen voor Wikipedia

Wikipedia heeft regelmatig campagnes, waarbij ze om geld vragen. De gratis encyclopedie draait op vrijwilligers en giften, terwijl bedrijven er wel van profiteren. Om te zorgen dat Wikipedia meer inkomsten genereert heeft de achterliggende organisatie nu Wikimedia Enterprise opgericht. Deze biedt betaalde developertools en services, waarmee het makkelijker wordt om Wikimedia-data te gebruiken. Voor Apple en Google kan het betekenen dat ze voortaan voor Wikipedia-content moeten betalen. Maar dat kan uiteindelijk gunstig uitpakken voor alle partijen, omdat de betaalde optie minder werk oplevert.



Informatie van Wikipedia wordt op allerlei plekken gebruikt op de iPhone iPad en Mac Siri maakt er gebruik van, maar ook Spotlight. Dat nu Wikimedia Enterprise is opgericht heeft deels te maken met Apple: in 2018 bekritiseerde topvrouw Lisa Seitz-Gruwell grote bedrijven zoals Apple omdat ze Wikipedia-content gebruiken zonder iets terug te geven

Het betaalde programma gaat later dit jaar van start, maar er zijn al gesprekken gaande tussen Wikimedia en grote techbedrijven. Momenteel gebruiken bedrijven een gratis optie om de Wikipedia-artikelen te gebruiken. Die zal niet automatisch worden vervangen, dus er moet een contract worden afgesloten. Volgens het team dat aan deze betaaloplossing werkt moet gaan zorgen voor een duurzamere en onafhankelijke toekomst voor het platform. Voor gewone gebruikers verandert er niets. Waarschijnlijk zul je ook nog steeds oproepen te zien krijgen om te doneren aan de organisatie.

Wikipedia voor commerciële bedrijven

“Dit is de eerste keer dat de stichting heeft erkend dat commerciële gebruikers van onze dienst gebruik maken. We wisten dat ze er waren, maar hebben ze nooit echt als een gebruikersgroep behandeld”, aldus Lane Becker, senior directeur van de Wikimedia Foundation. Grote bedrijven zoals Apple hebben speciale teams die ervoor zorgen dat de Wikipedia-content op de iPhone en Mac te raadplegen is. Dat levert een hoop werk op het laagste niveau op, zoals data opschonen. Met een betaalde oplossing hoopt Wikipedia ‘schonere’ data op te leveren, zodat de bedrijven minder tijd en geld kwijt zijn. Uiteindelijk kan dat goedkoper uitpakken voor Apple.

