De Apple Watch Series 7 is vanaf vandaag officieel in Nederland en België verkrijgbaar. De eerste exemplaren worden vandaag bezorgd aan vroege kopers. In dit artikel geven we ook antwoord op veelgestelde vragen rondom de verkoop van de Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 7 verkoop is gestart

We hebben er iets langer op moeten wachten dan normaal, maar vanaf vandaag is dan toch eindelijk de nieuwe Apple Watch in de verkoop gegaan. De nieuwe Apple Watch Series 7 heeft een groter scherm, sneller opladen en nog wat andere kleine verbeteringen. Als je al een pre-order van de Apple Watch Series 7 geplaatst hebt, zit je waarschijnlijk wel goed. Maar wat als je nu toch nog een nieuwe Apple Watch wil kopen? Waar kun je dan terecht? Is er nog losse verkoop in de Apple Store en zijn er al koopjes? Hoe zit het met de voorraad?



Hoe zit het met de voorraad?

Al voor de start van de pre-order van de Apple Watch Series 7 was één ding duidelijk: als je hem vandaag wil hebben, moet je er snel bij zijn. De voorraad is beperkt, want inmiddels zijn alle modellen bij Apple eigenlijk wel uitverkocht. Als je nu nog een nieuwe Apple Watch Series 7 wil bestellen bij Apple, moet je rekening houden met een levering op z’n vroegst eind november. Veel modellen en kleuren zijn inmiddels al doorgeschoven naar begin december, dus je zult dit jaar extra lang geduld moeten hebben. Dit geldt zowel voor de standaardversies als de Nike-variant.

We verwachten dat sommige fysieke winkels ook vandaag starten met de verkoop, maar dat ook daar de voorraad beperkt zal zijn. Bij sommige winkels zoals MediaMarkt kun je online bestellen voor afhalen in de winkel, zodat je zekerder bent van een exemplaar. Bovendien vind je in een aantal winkels ook showmodellen, zodat je de nieuwe Apple Watch zelf kan bekijken.

Nederlandse adviesprijzen Apple Watch Series 7:

Bekijk bij andere winkels:

In onze prijsvergelijker vind je eventuele deals bij andere winkels, al moet je daar niet teveel van verwachten. Ook voor winkels als Amac en Coolblue is de voorraad zeer beperkt. Zodra er nieuwe winkels zijn die de Apple Watch Series 7 op voorraad hebben, verschijnen deze automatisch in de prijsvergelijker.

Apple Watch Series 7 in 41mm

Apple Watch Series 7 in 45mm

Moet ik de Apple Watch Series 7 kopen?

Of de Apple Watch Series 7 voor jou een geschikt model is, is afhankelijk van allerlei factoren. Wat wil je ermee doen, welke functies zijn voor jou belangrijk en wat wil je eraan uitgeven? Naast de Apple Watch Series 7 zijn ook nog de Apple Watch SE en de Apple Watch Series 3 verkrijgbaar. Vooral de Apple Watch SE kan een heel aantrekkelijk alternatief zijn, helemaal als je wat minder geeft om de extra functies zoals de ECG, saturatiemeter en het grotere scherm.

Twijfel je nog wat je moet kiezen? Lees dan onze vergelijkingen:

Bekijk ook Apple Watch vergelijken: welke Apple Watch past het beste bij jou? In deze keuzehulp Apple Watch vergelijken zetten we de modellen voor je op een rij. Moet je nou de Apple Watch Series 7 of Apple Watch SE hebben? Of toch de Apple Watch Series 3? In deze Apple Watch keuzehulp helpen we je op weg.

Veelgestelde vragen over de Apple Watch Series 7 verkoop

We krijgen regelmatig vragen van mensen die bij de Apple Store hun nieuwe Apple Watch willen afhalen. Ook andere vragen rondom het nieuwe model komen regelmatig voorbij. Hieronder bespreken we een aantal:

Kan ik op het laatste moment nog naar de Store gaan voor losse verkoop?

Dit is nog niet bekend, maar meestal kan dat niet. Er wordt de eerste dag vaak alleen op afspraak gewerkt. Apple wisselt echter wel eens van koers zonder dit vooraf te communiceren, dus het kan best zijn dat er gedurende de dag toch losse toestellen verkocht worden aan spontaan langskomende klanten. Hou er echter rekening mee dat je ook teleurgesteld kan worden, als je ver moet reizen.

Zodra de winkels open gaan, zullen we informeren of er sprake is van losse verkoop bij de Apple Store. We werken dit artikel bij zodra we meer weten.

Moet ik op het afgesproken tijdstip bij de Store zijn?

Nee, dat hoeft niet exact. Heb je een tijdslot tussen 10:00 en 10:15 uur, dan is het de bedoeling dat je rond dit tijdslot in de rij aansluit. Dat hoeft niet precies om 10:00 uur maar het kan ook nog om 10:13 uur. En als je door onverwachte tegenslagen te laat bent, krijg je ook om 10:30 uur nog wel je toestel mee. Kom je later, dan zul je mogelijk iets langer moeten wachten.

Wat als ik te laat ben voor mijn tijdslot?

Je kunt ook op een later moment je bestelde iPhone afhalen. Omdat je al betaald hebt voor het toestel zal Apple de iPhone niet zomaar meegeven aan iemand anders.

Apple heeft de tijdslots vooral gekozen om de toestroom van mensen wat te reguleren. Zorg dus dat je op tijd bent. Liefst niet te vroeg, maar ook niet veel te laat. Je hebt twee weken de tijd om je bestelling bij de Apple Store af te halen.

En vergeet niet je paspoort of ander ID-bewijs mee te nemen!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Dat kan. In de Apple Store-app kunt je op het linkje Annuleer dit artikel tikken om de aankoop te annuleren. Je krijgt dan je geld na een paar dagen teruggestort.

Kan iemand anders mijn bestelling ophalen?

Dat kan. Je kunt in de app een extra persoon toewijzen. Met de QR-code en geldige legitimatie kan deze persoon de iPhone ophalen. Je moet dit wel vooraf regelen.

Kan ik nog extra spullen afrekenen?

Heb je een Apple Watch gereserveerd en kom je die ophalen, dan kun je ook nog wat extra accessoires meenemen zoals een nieuw bandje. Een boodschappenlijst met nog zeven Apple Watches, een paar nieuwe iPhones en een nieuwe MacBook gaat niet lukken, omdat Apple de bestellingen zo snel mogelijk wil afhandelen.

Kan ik nu nog reserveren?

Dat kan, maar dan krijg je wel later geleverd. Als je nu nog een Apple Watch Series 7 bij Apple bestelt, wordt je bestelling op z’n vroegst midden november geleverd. Hoe langer je wacht, hoe langer de levertijden zullen zijn.

Ik heb al een Apple Watch Series 7 (GPS) besteld, maar ik wil toch liever de 4G-versie. Wat kan ik doen?

Apple heeft laten weten dat de verkoop van de Apple Watch Series 7 Cellular + GPS (4G) binnenkort start. Het is nog niet bekend wanneer de verkoop van deze modellen precies begint, maar we verwachten dit ergens de komende maanden. Als je toch liever de 4G-versie wil, kun je je huidige bestelling altijd nog annuleren. Je moet dan dus wel een nieuwe bestelling plaatsen zodra de verkoop van het 4G-model begint.

Je kan ook je huidige bestelling door laten gaan en zelfs de Apple Watch gebruiken. Je hebt tot twee weken bedenktijd, voordat je je bestelling bij Apple kunt retourneren en je geld terug kunt krijgen. Je zou deze twee weken kunnen gebruiken om de Apple Watch Series 7 alvast te proberen.

Wanneer komt de 4G-versie beschikbaar?

Dat weet helaas nog niemand. Apple heeft alleen gezegd dat de Apple Watch 4G (zowel de Apple Watch Series 7 als de Apple Watch SE) ‘binnenkort’ beschikbaar is. Het gaat dan waarschijnlijk om de aluminium én de roestvrij stalen versies. Je leest er meer over in onze Apple Watch 4G FAQ.

Bekijk ook FAQ Apple Watch 4G: antwoorden op al je veelgestelde vragen over de Apple Watch met Cellular Heb je vragen over de Apple Watch 4G? Wil je weten wat het kost en waar het beschikbaar is? Ook geven we in deze Apple Watch 4G FAQ antwoorden op vragen als "Wat heb ik aan een Apple Watch Cellular?" en "Bij welke provider werkt de 4G Apple Watch?".

Waar kan ik nu nog terecht voor de Apple Watch Series 7?

Je bent misschien nog niet te laat! Je kunt nog op elk moment je iPhone bestellen bij de webwinkels, telecomproviders en natuurlijk ook bij Apple zelf. De voorraad zal per winkel wel verschillend zijn.

Apple Watch Series 7 in 41mm

Apple Watch Series 7 in 45mm