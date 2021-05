iCulture Vandaag: dit was woensdag 19 mei 2021

De Apple Stores vieren vandaag een feestje: ze bestaan 20 jaar en dat is een hele prestatie. Maar weinig mensen zagen in 2001 namelijk toekomst in het openen van retailwinkels, speciaal voor één computermerk. Het bleek een daverend succes, ook al zijn de winkels momenteel niet vrij toegankelijk. We keken ook alvast naar twee fietshouders voor de AirTag, die heel verschillend qua design zijn en uit twee verschillende werelddelen komen. Welke van de twee bevalt ons het best: het Dutch Design uit Delft of eentje van een knutselende Canadees? Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

​ Alles over Apple Silicon, de ARM-gebaseerde chips voor de Mac.

Betaallimieten met Apple Pay: zoveel kun je besteden met mobiel betalen vanaf je iPhone of iPad.

Accessoires en devices

In onze review van AirTag fietshouders kijken we welke het beste bevalt: die van New Things Lab of die van Device Therapy.

Apps

YouTube heeft een nieuw design voor Apple TV-app en daarbij vallen vooral de grote advertenties op. ​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Soosee (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - De voedselallergie-app Soosee helpt je nu om dieetwensen uit te leggen in een vreemde taal, met behulp van ‘Travel Cards’ op je Apple Watch.

+ , iOS 14.0+) - De voedselallergie-app Soosee helpt je nu om dieetwensen uit te leggen in een vreemde taal, met behulp van ‘Travel Cards’ op je Apple Watch. CardioBot - Heart Rate Monitor (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Legt nu ook bloeddruk vast.