Het gebeurt vaker dat een app korte tijd populair is en daarna weer wegzakt. Een goed voorbeeld is Clubhouse, waarbij je in een groep gelijkgestemden kon praten over allerlei onderwerpen. Het idee was goed, maar toen allerlei geldbeluste mensen er een businessmodel in zagen en de chatrooms vulden met verkooppraatjes, haakten veel gebruikers af. BeReal liep dat risico niet: in deze sociale app kies je zelf een beperkte groep vrienden en stuur je op onregelmatige momenten een foto van je dagelijkse leven. Voor sommige mensen heeft BeReal nooit een ‘beste tijd’ gehad, maar voor anderen was het een leuke manier om een dagelijks kijkje te geven in hun activiteiten. In november 2022 schreven we over BeReal, toen de app enorm in opkomst was. Inmiddels zijn we een halfjaar verder en heeft BeReal z’n kans laten schieten, vindt The Verge.



Een foto op BeReal moet bij voorkeur eerlijk en authentiek zijn, zonder dat je je leven mooier voorspiegelt dan het is. Gebruikers houden zich aardig aan die regel, al zal niemand zo gek zijn om een al te realistische foto vanuit het toilet te maken. De pushnotificatie om een foto te maken komt op onregelmatige momenten gedurende de dag. Een belangrijke eigenschap: je kan foto’s van anderen pas zien als je je eigen foto hebt geplaatst.

Geen vernieuwing

Een redacteur van The Verge merkte toen al op, dat BeReal een tikkende klok was. De nieuwigheid zou er snel vanaf zijn en hij adviseerde de makers om snel met extra functies te komen en de bugs op te lossen, omdat het publiek anders het geduld zou kwijtraken. Dat moment lijkt te zijn gekomen. Volgens de New York Times is het aantal maandelijkse gebruikers sterk gedaald, vooral onder de belangrijkste doelgroep Generatie Z. Het aantal dagelijkse gebruikers zou in oktober vorig jaar nog 15 miljoen zijn geweest en is in maart gezakt naar minder dan 6 miljoen.

Gesloten bedrijf

Zelf beweert BeReal dat ze 20 miljoen dagelijkse gebruikers hebben. Vergelijk je dat met het aantal gebruikers van het veel bekritiseerde Twitter (ca. 450 miljoen in 2023), dan is wel duidelijk dat het nog niet zo gemakkelijk is om het volgende grote sociale netwerk op te bouwen. Erg transparant is BeReal ook niet: CEO Alexis Barreyat heeft aangegeven nooit interviews te willen geven. En deze week werd bekend dat woordvoerders van BeReal nooit persoonlijk geciteerd mogen worden (een regel die Apple overigens ook regelmatig hanteert). Uitspraken en mededelingen moeten worden toegeschreven aan BeReal in het algemeen en niet aan de medewerker die het gezegd heeft. Dat maakt geen sympathieke en open indruk. Vergelijk dat eens met Twitter, waar je met een rake opmerking 1-op-1 in gesprek met Elon Musk zou kunnen geraken.

Onlogische nieuwe functie

Om toch iets nieuws te kunnen bieden geeft BeReal gebruikers in het Verenigd Koninkrijk nu de mogelijkheid om in de loop van de dag twee extra foto’s te posten, wat indruist tegen het basisprincipe van de app. Daardoor gaat het meer lijken op een variant van Instagram Stories, maar met beperkingen. BeReal staat daarmee niet alleen, want andere sociale netwerken slagen er ook niet in om het stokje van Twitter over te nemen.