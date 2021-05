Center Stage is een mooie toevoeging op de iPad Pro 2021. Tijdens een videogesprek beweegt de camera met je mee, ook als je druk aan het ijsberen bent of even iets moet pakken. Het werkt niet alleen met FaceTime van Apple zelf, maar vanaf nu ook in Zoom, de populaire tool voor videogesprekken. Vanaf versie 5.6.6 ben je in beeld en bovendien kun je meer mensen tegelijk in de galerij-weergave bekijken.



De frontcamera van de iPad Pro lijkt mee te bewegen, ook al is dat in werkelijkheid niet zo. Bij Center Stage zorgt de 12-megapixel groothoeklens ervoor dat er steeds een juiste uitsnede wordt gemaakt, waarbij vervorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. Machine learning zorgt voor de beeldbewerking, waardoor je een realistisch effect krijgt, alsof de camera echt meebeweegt. Het werkt zowel op de 11-inch als op de 12,9-inch versie van de iPad Pro 2021 Apple heeft de functie opengezet voor externe partijen die het willen gebruiken en Zoom is graag van de partij.

48 deelnemers in beeld

Voorheen maakte Zoom niet volledig gebruik van het grotere iPad-scherm, vooral als je een 12,9-inch tablet hebt. Daar komt nu ook verandering in. In plaats van 25 deelnemers tegelijk kun je nu 48 deelnemers in beeld hebben. Hiervoor gebruik je de pinch-to-zoom functie met twee vingers. Op veel andere iPads is de uitgebreidere galerij-weergave ook beschikbaar, zodat je meer mensen in beeld hebt. Je hoeft dus echt niet de nieuwste iPad Pro te kopen.

Daarnaast heeft Zoom nog meer te melden. Er zijn nu Premier Developer Support-plans, zodat je ondersteuning kunt krijgen als ontwikkelaar, rechtstreeks van de developers bij Zoom. Dit kan handig zijn voor bedrijven die technische toepassingen voor Zoom hebben ontwikkeld. Bij de Zoom Meetings en Zoom Video Webinars is de virtuele achtergrond verbeterd en krijg je betere privacymeldingen. En voor Zoom Phone zijn er nieuwe koppelingen, onder andere met Google Workspace, Microsoft Dynamics, Dubber en InformaCast Fusion van Singlewire. In Zoom Rooms kun je een whiteboard-sessie starten met je Logitech Scribe.